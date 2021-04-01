Подравшиеся на "Алтын Орде" парковщик и водитель примирились

Осторожно! Видео содержит сцены насилия

Устроившие драку на автостоянке рынка "Алтын Орда" парковщик и водитель примирились, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматинской области.По данным ведомства, в ходе разбирательства в отношении обоих фигурантов было возбуждено два уголовных дела по статье 293 Уголовного кодекса "Хулиганство"."При проведении следственных действий участники конфликта признали свои ошибки. В Управлении полиции Карасайского района они принесли извинения друг другу, а также перед народом. Стороны написали встречные заявления с просьбой прекратить досудебное расследование.Они также обратились к согражданам с просьбой прекратить обсуждения, так как ссора имела сугубо личный характер. Учитывая вышеизложенное, уголовные дела в отношении указанных лиц прекращены", - отметили в пресс-службе ДП региона.Напомним, 30 марта водитель внедорожника и работник автостоянки устроили потасовку перед рынком "Алтын Орда". Сначала это была словесная перепалка, которая позже переросла в драку. Кадры с места инцидента распространились во всех крупных пабликах и вызвали резонанс в Сети.Видеоролик вызвал неоднозначную реакцию у пользователей. Одни встали на защиту водителя, а другие - на сторону работника автостоянки.Позже водитель внедорожника опубликовал видео с камеры регистратора. На кадрах демонстрируется начало конфликта между водителем и парковщиком.Драка между парковщиками и водителем на рынке "Алтын Орда" вдохновила пользователей Казнета на целую серию шуток и мемов. Кто-то снимал пародии на произошедшее, а кто-то сравнил вирусный ролик с кадрами из известных фильмов или рекламой.