Подравшиеся на "Алтын Орде" парковщик и водитель примирились

Устроившие драку на автостоянке рынка "Алтын Орда" парковщик и водитель примирились, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматинской области.
По данным ведомства, в ходе разбирательства в отношении обоих фигурантов было возбуждено два уголовных дела по статье 293 Уголовного кодекса "Хулиганство".
"При проведении следственных действий участники конфликта признали свои ошибки. В Управлении полиции Карасайского района они принесли извинения друг другу, а также перед народом. Стороны написали встречные заявления с просьбой прекратить досудебное расследование.
Они также обратились к согражданам с просьбой прекратить обсуждения, так как ссора имела сугубо личный характер. Учитывая вышеизложенное, уголовные дела в отношении указанных лиц прекращены", - отметили в пресс-службе ДП региона.
Напомним, 30 марта водитель внедорожника и работник автостоянки устроили потасовку перед рынком "Алтын Орда". Сначала это была словесная перепалка, которая позже переросла в драку. Кадры с места инцидента распространились во всех крупных пабликах и вызвали резонанс в Сети.
Осторожно! Видео содержит сцены насилия
Видеоролик вызвал неоднозначную реакцию у пользователей. Одни встали на защиту водителя, а другие - на сторону работника автостоянки.
Позже водитель внедорожника опубликовал видео с камеры регистратора. На кадрах демонстрируется начало конфликта между водителем и парковщиком.
Драка между парковщиками и водителем на рынке "Алтын Орда" вдохновила пользователей Казнета на целую серию шуток и мемов. Кто-то снимал пародии на произошедшее, а кто-то сравнил вирусный ролик с кадрами из известных фильмов или рекламой.
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