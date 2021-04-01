Борьба с автоугонами: Токаев подписал новый закон

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации изменений в соглашение СНГ о борьбе с хищением автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года", - говорится в сообщении.



Основная цель документа - защита прав владельцев похищенных авто и определение механизма оперативного решения вопросов о его возврате законным владельцам.



Для совместной борьбы с автоугонами в странах СНГ сформируют информационную базу данных, в которой будет размещаться информация о снятых с учета и проврежденных автомобилях.



"Ожидается, что поправки укрепят совместные усилия государств - участников СНГ по получению необходимой информации в борьбе с угонами транспортных средств, а также повысят эффективность мер по возврату угнанных транспортных средств", - сказала депутат Сената Ляззат Сулеймен на заседании палаты 18 марта.



Протоколом вносятся следующие изменения:



1. организация борьбы с хищениями автотранспортных средств и обеспечение их возврата, а также принятие решения о возврате автотранспортных средств или уведомление об отсутствии у собственника автотранспортного средства заинтересованности в его возврате;

2. получение сведений об автотранспортных средствах, содержащихся в информационных базах данных других сторон;

3. формирование и поддержание информационной базы данных об автотранспортных средствах для обмена сведениями:



- о снятых с учета автотранспортных средствах;

- об автотранспортных средствах, пересекающих государственную границу;

- об автотранспортных средствах, сведения о которых в соответствии с законодательством подлежат внесению в информационные базы данных таможенных органов при пересечении государственной границы;

- об автотранспортных средствах, получивших вследствие дорожно-транспортного происшествия, пожара, стихийных бедствий и иных обстоятельств или действий третьих лиц повреждения, в том числе приведшие к их конструктивной гибели.