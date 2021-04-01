Борьба с автоугонами: Токаев подписал новый закон

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации изменений в соглашение СНГ о борьбе с хищением автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года", - говорится в сообщении.
Основная цель документа - защита прав владельцев похищенных авто и определение механизма оперативного решения вопросов о его возврате законным владельцам.
Для совместной борьбы с автоугонами в странах СНГ сформируют информационную базу данных, в которой будет размещаться информация о снятых с учета и проврежденных автомобилях.
"Ожидается, что поправки укрепят совместные усилия государств - участников СНГ по получению необходимой информации в борьбе с угонами транспортных средств, а также повысят эффективность мер по возврату угнанных транспортных средств", - сказала депутат Сената Ляззат Сулеймен на заседании палаты 18 марта.
Протоколом вносятся следующие изменения:
1. организация борьбы с хищениями автотранспортных средств и обеспечение их возврата, а также принятие решения о возврате автотранспортных средств или уведомление об отсутствии у собственника автотранспортного средства заинтересованности в его возврате; 2. получение сведений об автотранспортных средствах, содержащихся в информационных базах данных других сторон; 3. формирование и поддержание информационной базы данных об автотранспортных средствах для обмена сведениями:
- о снятых с учета автотранспортных средствах; - об автотранспортных средствах, пересекающих государственную границу; - об автотранспортных средствах, сведения о которых в соответствии с законодательством подлежат внесению в информационные базы данных таможенных органов при пересечении государственной границы; - об автотранспортных средствах, получивших вследствие дорожно-транспортного происшествия, пожара, стихийных бедствий и иных обстоятельств или действий третьих лиц повреждения, в том числе приведшие к их конструктивной гибели.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.