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Свадебный кортеж устроил беспредел на дорогах Тараза

Просмотров:329 Опубликовано: Вчера, 21:16
Свадебный кортеж устроил беспредел на дорогах Тараза
Фото: polisia.kz
Камерами внешнего наблюдения Центра оперативного управления УП города Тараз зафиксированы факты нарушения Правил дорожного движения водителями автомашин в составе свадебного кортежа, сообщает Polisia.kz.

Так, к административной ответственности привлечены 4 водителя кортежа, в отношении которых составлено 5 протоколов об административных правонарушениях. На водителя автомобиля Lada 211440 составлен административный протокол по статье 606 части 1 КоАП РК "Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки", водитель Audi А6 привлечен к ответственности по статье 600 части 1 КоАП РК "Невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения".

Еще один водитель заплатит штраф за нарушение статьи 593 части 3 КоАП РК "Несоблюдение правил перевозки пассажиров", так как его пассажиры ехали, высунувшись во время движения из окон авто. На водителя Mercedes-Benz E350 составлены административные протокола по статье 595 части 1 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования" и по статье 601 части 1 КоАП РК "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги".



Сотрудниками полиции также зафиксированы факты нарушения ПДД водителями автомашин Mercedes, ВАЗ 21074 и Toyota, которые при повороте пересекли двойную сплошную линию. В отношении них были составлены административные протоколы по статье 596 части 3 КоАП РК "Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом". Совершение данного правонарушения влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок 6 месяцев.

Водители транспортных средств ВАЗ 21144 и BMW управляли автомашинами с тонировкой на передне-боковых стеклах и привлечены к административной ответственности по статье 590 части 5 КоАП РК. Нарушители заплатят штраф в размере 5 МРП, добавили в полиции.


Источник: kazpravda.kz
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