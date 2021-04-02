Резкий всплеск заражений коронавирусом вновь зафиксирован в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 1 апреля) в Казахстане зарегистрировано 2077 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.
Всего в стране подтвержден 248 931 случай, из них: ⠀ в городе Алматы – 35 193 (+595), ⠀ в городе Нур-Султане – 31 533 (+427), ⠀ в ВКО – 22 921 (+41), ⠀ в Павлодарской области – 19 148 (+21), ⠀ в Атырауской области – 18 830 (+103), ⠀ в Карагандинской области – 17 895 (+144), ⠀ в Акмолинской области – 15 420 (+50), ⠀ в ЗКО – 15 250 (+104), ⠀ в Костанайской области – 13 857 (+36), ⠀ в СКО – 13 069 (+5), ⠀ в Алматинской области – 13 937 (+239), ⠀ в городе Шымкенте – 6952 (+96), ⠀ в Жамбылской области – 6441 (+18), ⠀ в Актюбинской области – 5449 (+127), ⠀ в Туркестанской области – 4515 (+22), ⠀ в Мангистауской области – 4450 (+22), ⠀ в Кызылординской области – 4071 (+27).
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