Резкий всплеск заражений коронавирусом вновь зафиксирован в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 1 апреля) в Казахстане зарегистрировано 2077 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.



Всего в стране подтвержден 248 931 случай, из них:

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в городе Алматы – 35 193 (+595),

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в городе Нур-Султане – 31 533 (+427),

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в ВКО – 22 921 (+41),

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в Павлодарской области – 19 148 (+21),

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в Атырауской области – 18 830 (+103),

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в Карагандинской области – 17 895 (+144),

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в Акмолинской области – 15 420 (+50),

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в ЗКО – 15 250 (+104),

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в Костанайской области – 13 857 (+36),

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в СКО – 13 069 (+5),

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в Алматинской области – 13 937 (+239),

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в городе Шымкенте – 6952 (+96),

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в Жамбылской области – 6441 (+18),

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в Актюбинской области – 5449 (+127),

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в Туркестанской области – 4515 (+22),

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в Мангистауской области – 4450 (+22),

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в Кызылординской области – 4071 (+27).