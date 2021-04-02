Полезный фрукт оказался причиной развития рака

Злоупотребление цитрусами, в особенности апельсинами и апельсиновым соком в частности, может оказаться причиной развития меланомы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.
Об этом пишет Express со ссылкой на данные Британского журнала дерматологии.
Ученые Университета Индианы пришли к выводу, что при включении в рацион более двух порций цитрусовых фруктов в день риск заболеть раком кожи повышается на 63 процента.
При этом наиболее подвержены этому риску люди со светлой и очень светлой кожей.
Причиной наблюдаемого действия апельсинов на организм человека, по мнению исследователей, является вещество псорален, содержащееся в цитрусовых и обладающее фотосенсибилизирующими и фотокарциногенными свойствами.
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