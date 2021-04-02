Место убийства Дениса Тена: проблему камер решили анонимы

Перекресток улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алмалинском районе Алматы - это место, где из-за автомобильных зеркал летом 2018 года убили известного казахстанского фигуриста Дениса Тена. 14 февраля 2021 года рядом с местом трагедии у известного блогера Армана Юсупова вскрыли машину и украли ценные вещи. Однако, как выяснилось, на этом участке не было камер видеонаблюдения. На днях стало известно, что казахстанские бизнесмены сами взялись решить эту проблему, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам Армана Юсупова, после того как он рассказал в социальных сетях о том, что его машину вскрыли на Курмангазы-Байсеитовой, другие алматинцы тоже стали рассказывать ему свои истории о том, как в этом районе у них крали сумки или снимали стекла."После этого я решил довести дело до конца и многократно отмечал акимат Алматы в Stories. Однако мне пришел ответ, что в бюджете нет средств. После мне позвонил депутат маслихата Аскар Билисбеков и рассказал о том, почему затягивается установка. Это связано со сложностями в настройке камер, в соединении с сервером полиции и так далее. Но я предложил ускорить процесс.В итоге 16 марта установили камеры. Приехав туда 23 марта, я убедился в этом. В социальных сетях я рассказывал, что камеры все работают. Камеры - это легкий способ находить бандитов, об этом мне говорили и в правоохранительных органах. Надеюсь, что в этом месте больше не будет таких проблем", - сказал Юсупов.Сам депутат Маслихата Аскар Билисбеков рассказал, за чей счет были установлены камеры."Камеры изначально планировалось установить за бюджетные средства по программе "Система видеомониторинга мест массового скопления", но бизнесмены, которые пожелали остаться анонимными, решили помочь и быстрее установить наблюдение. Хочу отметить, что речь не идет об огромных суммах, но тем не менее люди просто захотели внести свой вклад.Мы совместно с акиматом города, департаментом полиции, "Арыстан Курылыс" достаточно быстро отработали по этому вопросу, и уже 16 марта были установлены три интеллектуальные камеры", - рассказал депутат.Напомним, в феврале алматинский блогер Арман Юсупов рассказал, что из его машины украли сумку недалеко от места убийства знаменитого фигуриста Дениса Тена.Тогда в пресс-службе ДП Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 188 УК.