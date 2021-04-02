«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Апреля
+7...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.91 KZT
  • €1 = 501.15 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Российские хирурги провели операцию в горящем кардиоцентре

Просмотров:416 Опубликовано: Сегодня, 10:29
Российские хирурги провели операцию в горящем кардиоцентре
Кадр: Mash
В Благовещенске хирурги провели операцию в горящем кардиоцентре. Когда здание загорелось, операция уже была начата и прерывать ее было нельзя, передает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что всего из центра было эвакуировано порядка 100 человек, включая пациентов и медиков. Мэр города Олег Имамеев уточнил, что операция шла на первом этаже здания, ситуацию контролировали пожарные.

В настоящее время возгорание в центре локализовано на площади 1600 квадратных метров. По данным ГУ МЧС Амурской области, на которые ссылается РИА Новости, в здании работают 59 человек и 28 единиц техники, пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

По предварительным данным, опубликованным на сайте прокуратуры Амурской области, причиной возгорания стали нарушения в работе электропроводки. Загорелся второй, деревянный, этаж строения.

Ранее сообщалось, что в Псковской городской больнице произошел пожар из-за пациента с поражением легких, который решил покурить в кислородной маске. В результате мужчина с множественными ожогами оказался в реанимации.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • sergei 66
  • GuF
  • Кинст
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:27
Врачам честь и хвала!
Пожарным, обеспечившим условия чтобы довести начатую операцию до конца, респект и уважуха!
на таких людях и держимся! bravo

деревянный кардиоцентр в городе, где свыше 200 тысяч населения, это, конечно, прискорбно.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика