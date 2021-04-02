Шесть бокалов вина в неделю полезны для глаз – ученые

Исследование охватило 490 тысяч респондентов. Им предстояло рассказать ученым о своем здоровье, питании и стиле жизни.
Результаты показали, что регулярное потребление вина снижает риск возникновения катаракты на 14-23%. При этом вино гораздо лучше влияло на здоровье глаз, чем пиво или другой алкоголь.
«Наши результаты были особенно очевидны у любителей вина. Это может свидетельствовать о защитной роли полифенольных антиоксидантов, которых особенно много в красном вине», – заявила один из авторов исследования Шерон Чуа.
В декабре 2020 года стало известно, что алкогольные напитки в Казахстане подрожали почти на 8%. В начале февраля 2021 года эксперт заявил, что в рамках подготовки к вакцинации не рекомендуется употреблять спиртное.
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