В мировом рейтинге Казахстан оказался на третьем месте по числу абортов

На сайте World Population Review опубликовали обновленный рейтинг стран с высоким уровнем абортов, среди которых Казахстан занял третье место, передает ИА «NewTimes.kz».



В публикации сказано, что отслеживать количество абортов во всем мире довольно сложно, так как многие страны не регистрируют и не сообщают действительные показатели. Специалисты считают, что такая практика наблюдается в странах, где официально аборт находится под запретом, а медики не ведут записей.



По словам экспертов, нелегальные аборты намного опаснее, чем законные, так как в связи с этим существуют более высокие риски и осложнения, включая смерть матери.



Между тем аборт официально разрешен в 58 странах из 193 государств – членов ООН. Всего семь государств – членов ООН: Мальта, Доминиканская Республика, Сальвадор, Чили, Никарагуа и Южный Судан – объявили аборты незаконными.



Итак, одна из стран с самым высоким уровнем абортов является Россия. По данным ООН, показатель в России составляет 53,7 на 1 тыс женщин.



Второе место занимает Вьетнам – 35,2, за ним следует Казахстан – 35.



Самый низкий уровень абортов в Мексике – 0,1, за ним следует Португалия – 0,2.