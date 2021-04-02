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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В мировом рейтинге Казахстан оказался на третьем месте по числу абортов

Просмотров:117 Опубликовано: Сегодня, 12:57
В мировом рейтинге Казахстан оказался на третьем месте по числу абортов
Фото: freepik.com
На сайте World Population Review опубликовали обновленный рейтинг стран с высоким уровнем абортов, среди которых Казахстан занял третье место, передает ИА «NewTimes.kz».

В публикации сказано, что отслеживать количество абортов во всем мире довольно сложно, так как многие страны не регистрируют и не сообщают действительные показатели. Специалисты считают, что такая практика наблюдается в странах, где официально аборт находится под запретом, а медики не ведут записей.

По словам экспертов, нелегальные аборты намного опаснее, чем законные, так как в связи с этим существуют более высокие риски и осложнения, включая смерть матери.

Между тем аборт официально разрешен в 58 странах из 193 государств – членов ООН. Всего семь государств – членов ООН: Мальта, Доминиканская Республика, Сальвадор, Чили, Никарагуа и Южный Судан – объявили аборты незаконными.

Итак, одна из стран с самым высоким уровнем абортов является Россия. По данным ООН, показатель в России составляет 53,7 на 1 тыс женщин.

Второе место занимает Вьетнам – 35,2, за ним следует Казахстан – 35.

Самый низкий уровень абортов в Мексике – 0,1, за ним следует Португалия – 0,2.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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касым (Посетители) Сегодня, 13:26
Наверно единственный показатель по которому мы занимаем лидирующее положение это коррупция. Хоть в чем то впереди впереди планеты всей
 
 

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