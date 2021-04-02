Названа дата начала Рамадана-2021 в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 2 апр – Sputnik. Духовное управление мусульман Казахстана назвало дату начала священного для мусульман месяца Рамадан (Рамазан). Месяц Рамадан длится 30 дней.



В 2021 году Рамадан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая.



Ночь с 8 на 9 мая – Лейлат аль-Кадр (Ночь предопределения).



13 мая – Ораза Айт.



В столице состоялось расширенное заседание президиума Духовного управления мусульман Казахстана под председательством Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы. В онлайн-встрече приняли участие наиб муфтий Ершат Агыбайулы, глава аппарата Гылымбек Жадигерулы, руководители отделов и главные имамы.



"Через несколько дней начнется священный месяц Рамадан. Рамадан – особенный месяц для мусульманской уммы… Дай Аллах провести этот месяц благополучно! Учитывая сложившуюся ситуацию, главное необходимо обратить внимание на чистоту и порядок", - сказал верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.



Он призвал мусульман делать больше благих дел в этом месяце.



"Нам нужно планировать онлайн-лекции и уроки Корана в соответствии с потребностями и свободным временем джамаата. Поручаю организовывать прямые трансляции проповедей и доставлять продуктовые пакеты на ауызашар нуждающимся", - заявил муфтий.