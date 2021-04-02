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Бергей Рыскалиев и Макс Бокаев попали в отчёт госдепа США

Просмотров:762 Опубликовано: Сегодня, 20:32
Бергей Рыскалиев и Макс Бокаев попали в отчёт госдепа США
Коллаж AZH.KZ
Госдеп США опубликовал отчет о соблюдении прав человека за 2020 год в Казахстане. В нем упоминается судебное разбирательство по делу экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева.

В разделе «Отказ в справедливом публичном судебном разбирательстве» сообщается следующее:

«По данным Freedom House, судебные решения часто были продиктованы политическими мотивами. 21 мая генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов подал в Верховный суд ходатайство о том, что обвинительный приговор, вынесенный Атырауским областным судом в январе 2019 года по делу бывшего губернатора Бергея Рыскалиева и его сообщников, должен быть отменен из-за процессуальных нарушений. Нурдаулетов потребовал вернуть часть конфискованного имущества Рыскалиеву и его предполагаемым сообщникам. Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры. Длинный список имущества и крупные суммы денег на зарубежных счетах были возвращены Рыскалиеву, который в 2019 году был заочно осужден к 17 годам лишения свободы за руководство организованной преступной группой.

Freedom House заявила, что это решение испортило имидж судебной системы. 13 января на встрече с президентом Токаевым председатель Верховного суда Жакип Асанов сообщил, что в 2019 году 37 судей были уволены за вынесение незаконных решений, нарушение судейской этики и неудавшиеся проверки профессиональной пригодности. Согласно отчету Высшего судебного совета за 2019 год, еще 83 судьи были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение закона и судебной этики, а также за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что на 40процентов больше, чем в 2018 году. Трое судей были осуждены за коррупцию, а четверо находились в заключении», - говорится в докладе.

В США не первый раз называют дело Бергея Рыскалиева «политически мотивированным». Два года назад, конгрессмен-республиканец Дункан Хантер также выступил в палате представителей США в защиту Рыскалиева.

«Поскольку Казахстан стремится стать стратегическим партнером Соединенных Штатов, я призываю моих коллег присоединиться ко мне и призвать Государственный департамент пересмотреть дело г-на Рыскалиева и заверить, что оно будет включено в обсуждение нашего Правительства о продвижении демократии в этой важной части мира», - сказал он во время выступления в палате представителей.

В разделе «политические заключенные и задержанные» говорится о Максе Бокаеве.

«Альянс гражданского общества «Тирек» составил список из примерно 23 человек, которые он считал задержанными или заключенными в тюрьму по политически мотивированным обвинениям. В их числе активист Арон Атабек, активист земельного права Макс Бокаев и лица, связанные с запрещенной политической партией «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), которую возглавляет беглый банкир и лидер оппозиции Мухтар Аблязов.

Кроме того, еще больше заключенных были связаны с партией Кош, также запрещенной и объявленной правительством как преемник ДВК, а также другие заключенные, связанные с Мухтаром Аблязовым. Осужденный лидер профсоюза Лариса Харькова по-прежнему находилась под ограничением передвижения и не могла покинуть свой родной город без разрешения властей. Правозащитные организации имеют доступ к заключенным через структуру НПМ.

В 2016 году Бокаев был приговорен к пяти годам лишения свободы за участие в организации мирных протестов против земельной реформы. Он был осужден за «разжигание социальной розни», «распространение заведомо ложной информации» и «нарушение порядка организации и проведения митингов, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций». Хотя Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям пришла к выводу, что его заключение было произвольным, на конец года он оставался в тюрьме.


Источник: Ак Жайик
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