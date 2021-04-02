«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Апреля
+7...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.84 KZT
  • €1 = 502.69 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Путин заявил об эффективности "Спутник V" против всех штаммов

Просмотров:220 Опубликовано: Сегодня, 17:24
Путин заявил об эффективности "Спутник V" против всех штаммов
Фото из открытых источников
Президент России Владимир Путин заявил об эффективности вакцины "Спутник V" против всех штаммов коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Об этом он сказал на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Она эффективна, насколько я понял из разговоров со специалистами, против всех известных до сих пор вариантов этого вируса, - сказал Путин, говоря о российской вакцине.

Дмитриев подтвердил слова президента, уточнив, что это доказано по отношению к британской мутации коронавируса, а также к большому количеству других вариантов COVID-19. Он подчеркнул, что в РФПИ считают российскую вакцину "одной из самых сильных в мире", в том числе против вариантов коронавирусной инфекции.

Накануне стало известно, что в России выявлено 78 случаев британского штамма коронавируса и пять южноафриканского.

25 марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на территории страны нет массового распространения мутировавших вариантов коронавируса. Она также отметила эффективность российских вакцин от COVID-19 и тест-систем на выявление коронавирусной инфекции.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что коронавирус мутирует, так как приспосабливается к организму человека. По ее словам, большинство мутаций, которые выявлены на данный момент в мире, не имеют большого значения для свойств вируса.



Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика