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"Магазины у дома" в Казахстане протестуют против новых правил - ответ комитета госдоходов

Просмотров:344 Опубликовано: Сегодня, 18:45
"Магазины у дома" в Казахстане протестуют против новых правил - ответ комитета госдоходов
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 2 апр — Sputnik. Комитет государственных доходов Казахстана сообщил о планах по переносу сроков обязательного внедрения сопроводительных накладных по ряду товаров (СНТ), которое ранее вызвало бурное недовольство предпринимателей.

Что такое СНТ

Сопроводительная накладная на товары – это сопровождающий бухгалтерский документ, он оформляется в электронном формате.

СНТ необходима при перемещениях товара от одного лица к другому. Документ позволяет отслеживать все сделки и движения товара от момента ввоза или производства товара до реализации товара конечному потребителю.

Ожидается, что новые требования о сопроводительных накладных на товары выведут бизнес из тени. Как пояснил замглавы комитета госдоходов Казахстана Жайдар Инкербаев, налоговая дисциплина у субъектов малого бизнеса страны "остается на достаточно низком уровне". А ведь ранее их освободили от подоходного налога.

"Свидетельством является то, что на кассе не пробивают чеки, это мы можем ежедневно наблюдать у нас в небольших магазинах", - сказал он.

Недовольство продавцов

Новые требования, которые планируется внедрить в Казахстане, вызвали недовольство владельцев маленьких магазинов.

После внедрения пилота в Казахстане продавцы мелких торговых точек пожаловались, что соблюдать новые требования проблематично. Они рассказали, что физически не успеют в одиночку обслуживать покупателей и одновременно забивать необходимые данные в электронную базу.

Как заявили владельцы "магазинов у дома", новые требования им не по карману, и потянуть их смогут только крупные торговые сети с большой выручкой и штатом сотрудников.

Предприниматели по всему Казахстану в знак протеста устроили молчаливые акции. В Алматы и Алматинской области на два дня закрылись около пятисот "магазинов у дома", а в Талдыкоргане некоторые магазины закрылись на день. В Северо-Казахстанской области несогласные магазины вывесили желтые флаги с траурными лентами.

Разъяснение налоговой

Как пояснил Жайдар Инкербаев, налогоплательщикам, которые занимаются розничной торговлей (в том числе так называемым "магазинам у дома"), не нужно выписывать сопроводительные накладные на товары и вести виртуальный склад.

Таким налогоплательщикам нужно лишь подтверждать сопроводительные накладные на алкоголь и сигареты.

Подтверждение на эти два вида товаров можно сделать через бесплатное мобильное приложение под названием "Информационная система "Электронные счета-фактуры" (ИС ЭСФ).

"Сегодня в СМИ субъекты розничной торговли выступают против внедрения СНТ. Особо хотим ответить, что для налогоплательщиков, которые занимаются розничной торговлей, нет необходимости выписывать сопроводительные накладные на товары и везти на виртуальный склад. Они только подтверждают СНТ на приобретенную алкогольную продукцию и сигареты", - добавил Инкербаев.

Перенос сроков

После недовольства предпринимателей сроки пилотного проекта было решено продлить до 1 июля. Пока действует пилотный проект, штрафы и другие санкции к налогоплательщикам не применяются, пояснил Инкербаев. Задача проекта – отладить все информационные системы, задействованные в этом процессе.

Вместе с тем в пятницу Инкербаев сообщил, что его ведомство планирует вновь отодвинуть сроки пилотного проекта на более поздний срок.

"Во исполнение вчерашнего поручения главы государства пилот будет продлен до 1 октября текущего года", - сказал Инкербаев на пресс-конференции.

Напомним, что в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести для малого и среднего бизнеса, который пострадал от пандемии, отсрочку на уплату отдельных налогов и платежей. Также Токаев поручил приостановить принудительное взыскание налоговой и таможенной задолженности.

"Мы по заданию правительства еще пока ничего не продлили. Для этого нам нужно проработать нормативный документ, внести изменения в приказ в части того, чтобы можно было продлить пилотный проект. Сейчас пока пилотный проект продлен до 1 июля. Нам нужно время для того, чтобы провести нормотворческую работу для продления до 1 октября", - пояснили Sputnik Казахстан в комитете госдоходов.

Отметим, что пилотный проект касается подакцизных товаров и товаров, ввозимых и вывозимых из ЕАЭС. На какой срок продлят даты введения СНП по каждой из этих категорий товаров, пока неясно, сообщили Sputnik Казахстан в комитете.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • sergei 66
 babe (Посетители) Сегодня, 19:08
Это как раз из той помощи государства бизнесу , что не так давно освещали сми? Платить 42500 не будем , а вот вам и помощь подъехала.
 
 

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