"Магазины у дома" в Казахстане протестуют против новых правил - ответ комитета госдоходов

НУР-СУЛТАН, 2 апр — Sputnik. Комитет государственных доходов Казахстана сообщил о планах по переносу сроков обязательного внедрения сопроводительных накладных по ряду товаров (СНТ), которое ранее вызвало бурное недовольство предпринимателей.
Что такое СНТ
Сопроводительная накладная на товары – это сопровождающий бухгалтерский документ, он оформляется в электронном формате.
СНТ необходима при перемещениях товара от одного лица к другому. Документ позволяет отслеживать все сделки и движения товара от момента ввоза или производства товара до реализации товара конечному потребителю.
Ожидается, что новые требования о сопроводительных накладных на товары выведут бизнес из тени. Как пояснил замглавы комитета госдоходов Казахстана Жайдар Инкербаев, налоговая дисциплина у субъектов малого бизнеса страны "остается на достаточно низком уровне". А ведь ранее их освободили от подоходного налога.
"Свидетельством является то, что на кассе не пробивают чеки, это мы можем ежедневно наблюдать у нас в небольших магазинах", - сказал он.
Недовольство продавцов
Новые требования, которые планируется внедрить в Казахстане, вызвали недовольство владельцев маленьких магазинов.
После внедрения пилота в Казахстане продавцы мелких торговых точек пожаловались, что соблюдать новые требования проблематично. Они рассказали, что физически не успеют в одиночку обслуживать покупателей и одновременно забивать необходимые данные в электронную базу.
Как заявили владельцы "магазинов у дома", новые требования им не по карману, и потянуть их смогут только крупные торговые сети с большой выручкой и штатом сотрудников.
Предприниматели по всему Казахстану в знак протеста устроили молчаливые акции. В Алматы и Алматинской области на два дня закрылись около пятисот "магазинов у дома", а в Талдыкоргане некоторые магазины закрылись на день. В Северо-Казахстанской области несогласные магазины вывесили желтые флаги с траурными лентами.
Разъяснение налоговой
Как пояснил Жайдар Инкербаев, налогоплательщикам, которые занимаются розничной торговлей (в том числе так называемым "магазинам у дома"), не нужно выписывать сопроводительные накладные на товары и вести виртуальный склад.
Таким налогоплательщикам нужно лишь подтверждать сопроводительные накладные на алкоголь и сигареты.
Подтверждение на эти два вида товаров можно сделать через бесплатное мобильное приложение под названием "Информационная система "Электронные счета-фактуры" (ИС ЭСФ).
"Сегодня в СМИ субъекты розничной торговли выступают против внедрения СНТ. Особо хотим ответить, что для налогоплательщиков, которые занимаются розничной торговлей, нет необходимости выписывать сопроводительные накладные на товары и везти на виртуальный склад. Они только подтверждают СНТ на приобретенную алкогольную продукцию и сигареты", - добавил Инкербаев.
Перенос сроков
После недовольства предпринимателей сроки пилотного проекта было решено продлить до 1 июля. Пока действует пилотный проект, штрафы и другие санкции к налогоплательщикам не применяются, пояснил Инкербаев. Задача проекта – отладить все информационные системы, задействованные в этом процессе.
Вместе с тем в пятницу Инкербаев сообщил, что его ведомство планирует вновь отодвинуть сроки пилотного проекта на более поздний срок.
"Во исполнение вчерашнего поручения главы государства пилот будет продлен до 1 октября текущего года", - сказал Инкербаев на пресс-конференции.
Напомним, что в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести для малого и среднего бизнеса, который пострадал от пандемии, отсрочку на уплату отдельных налогов и платежей. Также Токаев поручил приостановить принудительное взыскание налоговой и таможенной задолженности.
"Мы по заданию правительства еще пока ничего не продлили. Для этого нам нужно проработать нормативный документ, внести изменения в приказ в части того, чтобы можно было продлить пилотный проект. Сейчас пока пилотный проект продлен до 1 июля. Нам нужно время для того, чтобы провести нормотворческую работу для продления до 1 октября", - пояснили Sputnik Казахстан в комитете госдоходов.
Отметим, что пилотный проект касается подакцизных товаров и товаров, ввозимых и вывозимых из ЕАЭС. На какой срок продлят даты введения СНП по каждой из этих категорий товаров, пока неясно, сообщили Sputnik Казахстан в комитете.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz