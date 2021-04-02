"Магазины у дома" в Казахстане протестуют против новых правил - ответ комитета госдоходов

НУР-СУЛТАН, 2 апр — Sputnik. Комитет государственных доходов Казахстана сообщил о планах по переносу сроков обязательного внедрения сопроводительных накладных по ряду товаров (СНТ), которое ранее вызвало бурное недовольство предпринимателей.



Что такое СНТ



Сопроводительная накладная на товары – это сопровождающий бухгалтерский документ, он оформляется в электронном формате.



СНТ необходима при перемещениях товара от одного лица к другому. Документ позволяет отслеживать все сделки и движения товара от момента ввоза или производства товара до реализации товара конечному потребителю.



Ожидается, что новые требования о сопроводительных накладных на товары выведут бизнес из тени. Как пояснил замглавы комитета госдоходов Казахстана Жайдар Инкербаев, налоговая дисциплина у субъектов малого бизнеса страны "остается на достаточно низком уровне". А ведь ранее их освободили от подоходного налога.



"Свидетельством является то, что на кассе не пробивают чеки, это мы можем ежедневно наблюдать у нас в небольших магазинах", - сказал он.



Недовольство продавцов



Новые требования, которые планируется внедрить в Казахстане, вызвали недовольство владельцев маленьких магазинов.



После внедрения пилота в Казахстане продавцы мелких торговых точек пожаловались, что соблюдать новые требования проблематично. Они рассказали, что физически не успеют в одиночку обслуживать покупателей и одновременно забивать необходимые данные в электронную базу.



Как заявили владельцы "магазинов у дома", новые требования им не по карману, и потянуть их смогут только крупные торговые сети с большой выручкой и штатом сотрудников.



Предприниматели по всему Казахстану в знак протеста устроили молчаливые акции. В Алматы и Алматинской области на два дня закрылись около пятисот "магазинов у дома", а в Талдыкоргане некоторые магазины закрылись на день. В Северо-Казахстанской области несогласные магазины вывесили желтые флаги с траурными лентами.



Разъяснение налоговой



Как пояснил Жайдар Инкербаев, налогоплательщикам, которые занимаются розничной торговлей (в том числе так называемым "магазинам у дома"), не нужно выписывать сопроводительные накладные на товары и вести виртуальный склад.



Таким налогоплательщикам нужно лишь подтверждать сопроводительные накладные на алкоголь и сигареты.



Подтверждение на эти два вида товаров можно сделать через бесплатное мобильное приложение под названием "Информационная система "Электронные счета-фактуры" (ИС ЭСФ).



"Сегодня в СМИ субъекты розничной торговли выступают против внедрения СНТ. Особо хотим ответить, что для налогоплательщиков, которые занимаются розничной торговлей, нет необходимости выписывать сопроводительные накладные на товары и везти на виртуальный склад. Они только подтверждают СНТ на приобретенную алкогольную продукцию и сигареты", - добавил Инкербаев.



Перенос сроков



После недовольства предпринимателей сроки пилотного проекта было решено продлить до 1 июля. Пока действует пилотный проект, штрафы и другие санкции к налогоплательщикам не применяются, пояснил Инкербаев. Задача проекта – отладить все информационные системы, задействованные в этом процессе.



Вместе с тем в пятницу Инкербаев сообщил, что его ведомство планирует вновь отодвинуть сроки пилотного проекта на более поздний срок.



"Во исполнение вчерашнего поручения главы государства пилот будет продлен до 1 октября текущего года", - сказал Инкербаев на пресс-конференции.



Напомним, что в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести для малого и среднего бизнеса, который пострадал от пандемии, отсрочку на уплату отдельных налогов и платежей. Также Токаев поручил приостановить принудительное взыскание налоговой и таможенной задолженности.



"Мы по заданию правительства еще пока ничего не продлили. Для этого нам нужно проработать нормативный документ, внести изменения в приказ в части того, чтобы можно было продлить пилотный проект. Сейчас пока пилотный проект продлен до 1 июля. Нам нужно время для того, чтобы провести нормотворческую работу для продления до 1 октября", - пояснили Sputnik Казахстан в комитете госдоходов.



Отметим, что пилотный проект касается подакцизных товаров и товаров, ввозимых и вывозимых из ЕАЭС. На какой срок продлят даты введения СНП по каждой из этих категорий товаров, пока неясно, сообщили Sputnik Казахстан в комитете.