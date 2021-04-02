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Сумма фитр-садака выросла в Казахстане

Просмотров:836 Опубликовано: Сегодня, 21:01
Сумма фитр-садака выросла в Казахстане
Фото из открытых источников
В столице состоялось расширенное заседание президиума духовного управления мусульман РК под председательством верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на muftyat.kz.

На мероприятии была озвучена сумма фитр-садака в священный месяц Рамазан в 2021 году. Размер пожертвования составил 420 тенге.

На расширенном заседании рассмотрено 8 вопросов. Также в ходе встречи глава отдела шариата и фетв Сансызбай Курбанулы доложил о начале Рамадана, датах Лайлат аль-Кадр и Ораза айт.

К слову, в этом году Рамадан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая. Месяц Рамадан составляет 30 дней. 13 мая — Ораза Айт. Ночь с 8 на 9 мая — Лейлат аль-Кадр.

В заключении верховный муфтий выслушал предложения участников и дал конкретные поручения руководителям отделов и имамам.

Следует отметить, что по решению президиума ДУМК стоимость фитр-садака на человека в 2020 году была установлена в размере 370 тенге.


Источник: newtimes.kz
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