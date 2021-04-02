Родился ребенок с зафиксированной впервые в истории уникальной аномалией

В городе Дахук на севере Ирака родился ребенок с уникальной аномалией, впервые зафиксированной в истории медицины - трифаллией. Об этом говорится в публикации в медицинском журнале International Journal of Surgery Case Reports, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
Мальчик, имя которого не называется, появился на свет с тремя пенисами. Родители ребенка обратились в больницу, так как думали, что у мальчика опухоль мошонки. Тогда то врачи и обнаружили, что у ребенка два дополнительных пениса - величиной один и два сантиметра. Так как дополнительные гениталии не были до конца сформированы (отсутствовала уретра), хирурги удалили их.
По словам врачей, через год после операции у мальчика не было обнаружено никаких проблем со здоровьем.
Причина подобной аномалии остается загадкой. Медики предположили, что мать принимала наркотики во время беременности, или в семье ребенка уже были подобные генетические мутации. Однако обе версии не подтвердились.
Издание отмечает, что в мире один из пяти-шести миллионов мальчиков рождается с двумя пенисами - дифаллией. Всего в мире было зафиксировано около ста подобных случаев.
В 2015 году сообщалось, что ребенок с трифаллией якобы родился в Индии. Однако специалисты так и не смогли подтвердить этот факт.
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