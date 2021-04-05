В Казахстане установили минимальную цену на водку

НУР-СУЛТАН, 5 апр — Sputnik. В Казахстане установили минимальную розничную цену на водку и ликероводочные изделия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.



Согласно документу, правительство Республики Казахстан постановляет: установить минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия в размере 1 980 тенге (около 5 долларов) за литр.



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Постановление было подписано 31 марта и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - 10 апреля.