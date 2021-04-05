В Казахстане расширят категорию льготников, кто может не платить за проезд по платным дорогам

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК в 2020 году инициировало проект закона, предусматривающий поправки льготного проезда по платным участкам автодорог. Документ предполагает увеличение списка льготников, передает zakon.kz.
Проект закона находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК.
Так, в категорию лиц с льготным проездом по платным участкам республиканских дорог планируется включить ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним.
На сегодняшний день пользователи, проживающие в населенных пунктах, прилегающих к платной автомобильной дороге, имеют возможность годового тарифа в размере 1000 тенге для перемещения в пределах одного района.
Освобождены от оплаты за проезд автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров, автобусы районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, организации скорой медицинской помощи, противопожарные службы, аварийно-спасательные службы, патрульная полиция и военная техника, - сообщили в МИИР РК.
Напомним, в текущем году внедряется платность на автодорогах протяженностью 5,8 тыс. км на участках дорог Шымкент - гр. Узбекистана, Уральск - гр. РФ (Саратов), Уральск - гр. РФ (Самара), гр. РФ (Оренбург) – Актобе, Щучинск-Петропавловск, Костанай - гр. РФ (Троицк), Шымкент – Кызылорда, Шымкент – Тараз, Тараз – Кайнар, Капшагай – Талдыкорган, Атырау-Бейнеу-гр. Узбекистана, Карабутак – Кызылорда, Актобе – Уральск, Актау – Бейнеу, Нур - Султан – Костанай, Павлодар - гр. РФ (Омск), Нур-Султан – Павлодар, Павлодар - Семей – Калбатау.
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