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В Казахстане расширят категорию льготников, кто может не платить за проезд по платным дорогам

Просмотров:545 Опубликовано: Сегодня, 14:20
В Казахстане расширят категорию льготников, кто может не платить за проезд по платным дорогам
Фото: пресс-служба МИИР
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК в 2020 году инициировало проект закона, предусматривающий поправки льготного проезда по платным участкам автодорог. Документ предполагает увеличение списка льготников, передает zakon.kz.

Проект закона находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК.

Так, в категорию лиц с льготным проездом по платным участкам республиканских дорог планируется включить ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним.

На сегодняшний день пользователи, проживающие в населенных пунктах, прилегающих к платной автомобильной дороге, имеют возможность годового тарифа в размере 1000 тенге для перемещения в пределах одного района.

Освобождены от оплаты за проезд автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров, автобусы районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, организации скорой медицинской помощи, противопожарные службы, аварийно-спасательные службы, патрульная полиция и военная техника, - сообщили в МИИР РК.

Напомним, в текущем году внедряется платность на автодорогах протяженностью 5,8 тыс. км на участках дорог Шымкент - гр. Узбекистана, Уральск - гр. РФ (Саратов), Уральск - гр. РФ (Самара), гр. РФ (Оренбург) – Актобе, Щучинск-Петропавловск, Костанай - гр. РФ (Троицк), Шымкент – Кызылорда, Шымкент – Тараз, Тараз – Кайнар, Капшагай – Талдыкорган, Атырау-Бейнеу-гр. Узбекистана, Карабутак – Кызылорда, Актобе – Уральск, Актау – Бейнеу, Нур - Султан – Костанай, Павлодар - гр. РФ (Омск), Нур-Султан – Павлодар, Павлодар - Семей – Калбатау.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Vohazab
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 18:32
Pinochet,
Скорее всего - ни одного. Поэтому и включили их в список льготников. Могли ещё включить ветеранов первой мировой. Такие заботливые и щедрые люди в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • tolk
  • babe
  • Ну Ну
  • Vohazab
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:04
в категорию лиц с льготным проездом по платным участкам республиканских дорог планируется включить ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним.

мда уж...
и сколько 100-летних ветеранов ВОВ у нас ездят за рулем?
 
 

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