Чем грозит утечка данных казахстанцев из Facebook

Как могла произойти утечка данных пользователей Facebook из Казахстана и чем это может грозить, в интервью Tengrinews.kz рассказал президент ОЮЛ "Интернет Ассоциация Казахстана" Шавкат Сабиров.



По словам Сабирова, утечка данных пользователей Facebook могла произойти по вине одной из компаний, которая работает с крупной социальной сетью.



"Я не думаю, что эти данные украли напрямую у Facebook. Думаю, что у Facebook достаточно много различных договоров с компаниями, которые работают с ним по договору и мониторят социальные сети. И, скорее всего, у одной из компаний эти личные данные утекли. То есть компании, которые работают с Facebook, не обеспечили защиту и сохранность данных пользователей. Из Казахстана утекло 3 214 990 аккаунтов. Но, мне кажется, у нас более половины утекших аккаунтов фейковые и ботовые", - сказал глава ассоциации.



Шавкат Сабиров считает, что персональные данные, указанные на личной странице пользователей (дата создания аккаунта, пол, страна и город проживания, социальный статус и электронная почта), могут быть интересны так называемым спамерам для рассылки на e-mail или же людям, которые занимаются противоправной деятельностью.



"Чего ждать из-за утечки? Вы и так знали, что присутствие в социальных сетях несет своего рода риски - вы должны быть готовы к тому, что ваши данные в сети являются публичными. Грубо говоря, в любой момент они могут оказаться в руках мошенника. Просто нужно быть готовыми к тому, чтобы не реагировать на разного рода сообщения, e-mail-рассылки, телефонные звонки, когда будут звонить вам и предлагать что-то, просить перечислить деньги или озвучить данные карточки. Вне зависимости от того, взломали ваш Facebook или забрали личные данные, как только вы вошли в Интернет и начали вести активную жизнь, вы должны быть готовы к рискам", - предупреждает эксперт.



Что касается информации об утечке номера телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга, то здесь, по мнению Сабирова, случай вовсе не связан с утечкой данных в компании.



"Кто-то увидел у кого-то номер телефона, или сообщил третий человек. Я не думаю, что утечка его номера связана с утечкой данных в Facebook. Я более чем уверен, что у самого Facebook защита персональных данных построена достаточно хорошо. И я не думаю, что Марк Цукерберг пострадал от мошенников с точки зрения нанесения материального ущерба. Возможно, он пострадал тем, что могли заблокировать его мобильный телефон, могли организовать звонки от других людей. Чем популярнее человек, тем его мобильный телефон более известен. Поэтому в этом случае совсем другие меры принимаются", - пояснил глава ассоциации.



При этом Сабиров отмечает, что обезопасить персональные данные в социальной сети практически невозможно. Поможет только собственная настороженность и бдительность: перепроверять информацию и не размещать личные данные.



"Я всегда рекомендую поступать, как герой в книге Николая Гоголя "Вий". Персонаж очерчивал вокруг себя мелом круг, так же и я уже много лет говорю, что каждый из нас должен очертить мысленно вокруг себя круг, за пределы которого он не может никого пускать. Действовать по принципу "спасение утопающих - дело рук самих утопающих".



Вы в данном случае должны быть готовыми к тому, что ваши личные данные могут оказаться в руках злоумышленника. Если вы ведете достаточно нормальную жизнь и при этом не занимаетесь какими-то незаконными вещами, я не думаю, что вам что-то сильно угрожает. И, конечно же, нельзя размещать свои данные. Не рассылать по интернету данные карточек. Это же ваша личная информация", - поделился он.



По мнению эксперта, в стране необходимо разработать национальную программу по защите пользователей от интернет-угроз, которая поможет обучить пользователей сети, как не попасться на уловки мошенников.



"Рецептов, чтобы обезопасить себя, просто не существует. Но, видя по примерам, насколько казахстанские пользователи наивны и законопослушны, можно сказать, что нам нужна в Казахстане национальная программа по защите пользователей от угроз, которые выходят из Интернета. Программа по обучению наших пользователей о том, как вести себя безопасно в Сети либо как быть настороже со всеми злоумышленниками. Любая информация, которую вам присылают, в первую очередь должна вызывать настороженность. Кто мне пишет? Откуда? Даже когда мне друзья или родственники присылают какую-то ссылку, то я никогда не пойду ее сразу открывать. Я сначала спрошу: а что это за ссылка? Это ты мне ее действительно прислал? Расскажи лучше, что там? И я решу, открывать ее или нет, потому что, открывая ссылку на какой-либо сайт, как только вы открыли сайт, ваш компьютер может подхватить вирус. Именно поэтому нужно быть всегда осторожными", - рассказывает Шавкат Сабиров.



При этом эксперт отмечает, что, скорее всего, утечка данных не обернется массовым потоком судебных исков Facebook и катастрофы для компании не произойдет. В ближайшее время разберутся, у кого именно произошла утечка, и накажут виновных.



Ранее сообщалось, что более 3 миллионов данных казахстанских пользователей Facebook утекли в Сеть.