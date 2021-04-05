Мусин: Вакцина - жидкость, которая не может внедряться в тело и превращаться в чип

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Багдат Мусин объяснил, в чем обусловлены мифы о чипировании, передает корреспондент zakon.kz.
На брифинге министра попросили рассказать о состоянии после прививки от коронавируса, а также объяснить, чем обусловлены мифы о чипировании людей.
Я доверяю нашему министерству здравоохранения. Если Минздрав допустил на территорию страны, тем более вакцина от COVID-19 изучалась, все мировое сообщество работает над этим. На территории Казахстана разрешенный препарат. Я доверяю профессионалам, — сказал Мусин.
По вопросу чипизации он добавил, что сейчас весь мир в "цифре", поэтому люди начинают переживать и интересоваться этими вопросами.
Министр добавил, что вакцина — жидкость, которая не может внедряться в тело и превращаться в чип.
Цифровизация развивается и поэтому люди начинают переживать, как с вакциной так и с чипами. Я скажу так. У нас есть Конституция, у нас есть законы, они этого не позволяют. И ни в одной стране мира это еще не позволено. Я думаю, что переживать на этот счет нет необходимости, то что каждого человека чипировали. Ну и, тем более, вакцина - жидкость, которая в тело внедряется и потом как-то превращается в цифровой инструмент контроля - это что-то на грани фантастики. Мои познания в цифре не дают оснований полагать, что вакцина будет основной для чипизации, — объяснил Мусин.
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