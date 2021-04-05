Генерал из видео про казино и коня получил должность в МЧС

Генерал-майор полиции, бывший начальник Департамента полиции Атырауской обалсти Аян Дуйсенбаев назначен заместителем председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Информацию подтвердил пресс-секретарь министерства Талгат Уали, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Дуйсембаев Аян Сабитович назначен заместителем председателя Комитета противопожарной службы", - сообщил Уали.



В мае 2019 года общественный резонанс вызвало видео с участием генерал-майора. На кадрах Аян Дуйсембаев влезает на коня под аплодисменты людей, в том числе одетых в полицейскую форму.



На неоднозначное видео отреагировал лично Президент Касым-Жомарт Токаев. Он поручил главе МВД провести служебное расследование из-за нескромного поведения полицейского начальника и пообещал принять строгие меры. Через несколько дней министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев внес в Администрацию Президента представление об освобождении Дуйсембаева от должности.



20 мая он был официально освобожден от должности с формулировкой: "за нарушение служебной этики".



В 2018 году он попадал в поле зрения СМИ из-за видео, снятого в одном из казино Минска. Тогда Аяну Дуйсембаеву, работавшему на тот момент главой ДВД (ДП) Атырауской области, пришлось объяснять,что он делал в увеселительном заведении.



В декабре 2019 года стало известно, что Дуйсембаев был назначен советником акима Мангистауской области Серикбая Трумова.