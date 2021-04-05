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Генерал из видео про казино и коня получил должность в МЧС

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:50
Генерал из видео про казино и коня получил должность в МЧС
Аян Дуйсембаев. Фото: gov.kz
Генерал-майор полиции, бывший начальник Департамента полиции Атырауской обалсти Аян Дуйсенбаев назначен заместителем председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Информацию подтвердил пресс-секретарь министерства Талгат Уали, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Дуйсембаев Аян Сабитович назначен заместителем председателя Комитета противопожарной службы", - сообщил Уали.

В мае 2019 года общественный резонанс вызвало видео с участием генерал-майора. На кадрах Аян Дуйсембаев влезает на коня под аплодисменты людей, в том числе одетых в полицейскую форму.

На неоднозначное видео отреагировал лично Президент Касым-Жомарт Токаев. Он поручил главе МВД провести служебное расследование из-за нескромного поведения полицейского начальника и пообещал принять строгие меры. Через несколько дней министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев внес в Администрацию Президента представление об освобождении Дуйсембаева от должности.

20 мая он был официально освобожден от должности с формулировкой: "за нарушение служебной этики".

В 2018 году он попадал в поле зрения СМИ из-за видео, снятого в одном из казино Минска. Тогда Аяну Дуйсембаеву, работавшему на тот момент главой ДВД (ДП) Атырауской области, пришлось объяснять,что он делал в увеселительном заведении.

В декабре 2019 года стало известно, что Дуйсембаев был назначен советником акима Мангистауской области Серикбая Трумова.


Источник: Tengrinews.kz
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