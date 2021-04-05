Сотрудникам ЦОНов закроют доступ к персональным данным казахстанцев

Сотрудникам ЦОНов ограничат доступ к персональным данным казахстанцев. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что это самый действенный принцип защиты базы данных клиентов, передает Sputnik Казахстан.



Если ранее операторы могли получить доступ к личным данным людей с помощью ИИН, то теперь при обращении казахстанцев в ЦОН или госорганы система будет отправлять на мобильный телефон человека SMS-код.



«Теперь же оператор не будет иметь доступа до того момента, пока человеку не будет выслано SMS с кодом. Клиент должен продиктовать код, и только после введения кода оператор сможет просмотреть его персональные данные», – пояснил во время брифинга Багдат Мусин.



Нововведение «цифровое согласие» в тестовом режиме работает в трех центрах обслуживания населения. До конца года система будет отлажена и запущена во всех ЦОНах страны. По словам Мусина, это самый действенный принцип защиты базы данных клиентов.