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Сотрудникам ЦОНов закроют доступ к персональным данным казахстанцев

Просмотров:338 Опубликовано: Вчера, 21:03
Сотрудникам ЦОНов закроют доступ к персональным данным казахстанцев
Фото: ©kazpravda.kz
Сотрудникам ЦОНов ограничат доступ к персональным данным казахстанцев. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что это самый действенный принцип защиты базы данных клиентов, передает Sputnik Казахстан.

Если ранее операторы могли получить доступ к личным данным людей с помощью ИИН, то теперь при обращении казахстанцев в ЦОН или госорганы система будет отправлять на мобильный телефон человека SMS-код.

«Теперь же оператор не будет иметь доступа до того момента, пока человеку не будет выслано SMS с кодом. Клиент должен продиктовать код, и только после введения кода оператор сможет просмотреть его персональные данные», – пояснил во время брифинга Багдат Мусин.

Нововведение «цифровое согласие» в тестовом режиме работает в трех центрах обслуживания населения. До конца года система будет отлажена и запущена во всех ЦОНах страны. По словам Мусина, это самый действенный принцип защиты базы данных клиентов.


Источник: liter.kz
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