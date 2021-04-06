О побочных реакциях у казахстанцев на вакцину "Спутник V" рассказал Минздрав

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения рассказали о побочных эффектах, которые возникли у казахстанцев после вакцинации "Спутником V", передает Tengrinews.kz.
В ответе на официальный запрос в комитете отметили, что на сегодняшний день привито по Казахстану первым компонентом – более 170 тысяч человек, вторым компонентом – более 60 тысяч человек.
"Серьезных случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано. Регистрируются ожидаемые реакции приблизительно у одного процента привитых. Общее количество зарегистрированных ожидаемых реакций - 1501, а именно 0,9 процента от числа всех прививок. Из них общих реакций - 959, местных - 542", - рассказали в ведомстве.
В комитете добавили, что с 1 апреля проводится поставка в регионы страны 150 тысяч доз вакцины "Спутник V", в середине апреля планируется поставка еще более 2,5 миллиона доз вакцины против КВИ.
"Планируется расширение контингентов, подлежащих вакцинации и обеспечение доступности вакцинации для широких групп населения. Лица, не входящие в уязвимые группы населения, могут прививаться после поступления новых партий вакцин, ориентировочно со второй половины апреля текущего года", - добавили в комитете.
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