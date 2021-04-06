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О побочных реакциях у казахстанцев на вакцину "Спутник V" рассказал Минздрав

Просмотров:721 Опубликовано: Сегодня, 11:16
О побочных реакциях у казахстанцев на вакцину "Спутник V" рассказал Минздрав
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения рассказали о побочных эффектах, которые возникли у казахстанцев после вакцинации "Спутником V", передает Tengrinews.kz.

В ответе на официальный запрос в комитете отметили, что на сегодняшний день привито по Казахстану первым компонентом – более 170 тысяч человек, вторым компонентом – более 60 тысяч человек.

"Серьезных случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано. Регистрируются ожидаемые реакции приблизительно у одного процента привитых. Общее количество зарегистрированных ожидаемых реакций - 1501, а именно 0,9 процента от числа всех прививок. Из них общих реакций - 959, местных - 542", - рассказали в ведомстве.

В комитете добавили, что с 1 апреля проводится поставка в регионы страны 150 тысяч доз вакцины "Спутник V", в середине апреля планируется поставка еще более 2,5 миллиона доз вакцины против КВИ.

"Планируется расширение контингентов, подлежащих вакцинации и обеспечение доступности вакцинации для широких групп населения. Лица, не входящие в уязвимые группы населения, могут прививаться после поступления новых партий вакцин, ориентировочно со второй половины апреля текущего года", - добавили в комитете.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 14:42
Были сегодня на вакцинации в поликлинике 7 мкрна. Ужас! Организовано всё как обычно, по-казакпайски...)))))
Ставят на двух этажах, народу битком (Кому ковид?!), типа живая очередь но у бабулек- пенсионерок надо записаться. Причём, две очереди, одна к терапевту, другаю на прививку, обе надо отстоять. Самый возмутительнвй факт сами медики в этих кабинетах пытаются сачкануть, то у них обед в 11 часов, хотя по распорядку в 13, то у них компьютер сломался, короче людей мурыжили и злили своим пофигизмом как обычно, пока не пришли журналисты! Тут сразу им и кушать расхотелось и компьютер заработал....))))
Короче, два часа потратили на первый компонент.
Надо наводить порядок, так нельзя людей гнобить
 
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  • leo529
  • Вован
  • 618965450
  • Ну Ну
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:18
к сожалению, наше Министерство Здравоохранения, за все годы его существования настолько себя дискредетировало, что даже такие благие намерения просто рассыпаются и разбиваются о недоверие граждан.
но у вас по прежнему виноваты люди, а не скотское к ним отношение.
 
 

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