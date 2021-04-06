Полицейский покончил с собой в Павлодаре

Сотрудника полиции нашли повешенным в подъезде одного из жилых домов Павлодара, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются.



Как рассказали в полиции, вызов по факту самоубийства сотрудника ДП Павлодарской области поступил 5 апреля.



"Данный факт зарегистрирован, проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства и причины выясняются. Кроме того, проводится служебное расследование", - рассказал на брифинге исполняющий обязанности начальника ДП Павлодарской области полковник полиции Жаскайрат Каиров.



В полиции отметили, что иная информация в интересах следствия пока не распространяется.



По неподтвержденным данным, 37-летний погибший имел звание подполковника.



Отметим, досудебное расследование по факту случившегося проводится по статье "Доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего". Санкции статьи предусматривает ограничение либо лишение свободы на срок до трех-пяти лет.



Напомним, подобный трагический инцидент произошел в сентябре 2019 года. Тогда в гараже возле одного из многоэтажных домов нашли повешенным 34-летнего заместителя начальника отдела полиции Павлодарского района Руслана Оспанова. Брат умершего сообщал, что перед смертью мужчина звонил другу и назвал имя того, кто довел его до отчаянного шага. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. После смерти полицейского от работы отстранили одного из заместителей начальника Департамента полиции региона.