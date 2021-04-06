Минфин США призвал ввести новый глобальный налог

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что работает со странами G20 над введением минимальных налоговых сборов с корпораций по всему миру, которая остановит сокращение государственных доходов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.



Йеллен выступила с речью в Чикагском совете по международным отношениям и предложила обсудить эту же идею на ежегодной весенней сессии Международного фонда и Всемирного банка.



"Коллективные усилия 20 крупнейших экономик мира помогут положить конец тридцатилетней гонке по ставкам корпоративных налогов", - заявила Йеллен на виртуальном мероприятии, организованном Чикагским советом по глобальным делам.



По словам министра, минимальный корпоративный налог нужен, чтобы остановить гонку налоговых уступок.



"Вместе мы можем использовать глобальный минимальный налог, чтобы обеспечить процветание мировой экономики на основе более равных условий налогообложения транснациональных корпораций", - заключила Йеллен.



Ожидается, что министры финансов G20 обсудят глобальные налоговые вопросы, включая налоги на цифровые услуги, во время виртуальной встречи.



"Налоги имеют большое значение для развития, и важно, чтобы мир понял это", - заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.



Напомним, администрация Байдена предлагает повысить корпоративный налог в США с 21 процента до 28, а также с 10,5 процента до 21 поднять ставку налога на зарубежные прибыли крупных компаний. Как ожидается, затраты удастся покрыть за 15 лет. Отметим, "План спасения Америки" на 1,9 триллиона долларов президент представил до официального вступления в должность.