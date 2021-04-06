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Дефицит бензина в Уральске – по пять литров в руки

Просмотров:856 Опубликовано: Сегодня, 15:38
Дефицит бензина в Уральске – по пять литров в руки
.
Топливо в ЗКО с заправок исчезло, а то, что водителям удаётся достать, продают дороже и в ограниченном количестве.

Сегодня литр бензина АИ- 92 на уральских заправках стоит 170 тенге. Причём отпускают его по пять литров в одни руки, а на некоторых АЗС — только по талонам. Как сообщает AstanaTV, местные чиновники заявляют, что ничего не могут поделать — цены диктует рынок. Дефицит топлива, по словам сотрудников акимата, вызван ремонтом Атырауского НПЗ. В данное время в области работает более 130 заправочных станций, покупающих бензин в Атырау и России, но из-за приостановки работы завода они были вынуждены поднять цены, приобретая более дорогое топливо у сторонних поставщиков. Чиновники надеются, что из кризиса область выйдет после 15 апреля, когда наконец-то заработает АНПЗ.

Стоит отметить, что с начала текущего года самый ходовой, 92-й бензин в Казахстане подорожал практически на всех АЗС. Причём в марте его цена в среднем поднялась на 5 тенге за литр.


Источник: kolesa.kz
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Комментарии ( 3 )

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Vohazab (Посетители) Сегодня, 20:33
Давно ли тут один комментатор писал, мол что вы на отсутствие газа жалуетесь, машины должны ездить на бензине мол бензина валом ездите и не нойте. И прозвенел первый звоночек, часть водителей начали ездить на бензине, вот и результат. Скоро ни бензина не газа не будет к этому всё катится
 
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  • Космос
  • Василий Кравчук
  • Expert
 Gor (Посетители) Сегодня, 17:30
С газом ж, с бензином ж, с прививками ж. Скажите где нет ж.
 
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  • Василий Кравчук
  • Expert
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:46
никогда такого не было и вот опять (Е.Примаков)
 
 

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