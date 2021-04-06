Дефицит бензина в Уральске – по пять литров в руки

Топливо в ЗКО с заправок исчезло, а то, что водителям удаётся достать, продают дороже и в ограниченном количестве.



Сегодня литр бензина АИ- 92 на уральских заправках стоит 170 тенге. Причём отпускают его по пять литров в одни руки, а на некоторых АЗС — только по талонам. Как сообщает AstanaTV, местные чиновники заявляют, что ничего не могут поделать — цены диктует рынок. Дефицит топлива, по словам сотрудников акимата, вызван ремонтом Атырауского НПЗ. В данное время в области работает более 130 заправочных станций, покупающих бензин в Атырау и России, но из-за приостановки работы завода они были вынуждены поднять цены, приобретая более дорогое топливо у сторонних поставщиков. Чиновники надеются, что из кризиса область выйдет после 15 апреля, когда наконец-то заработает АНПЗ.



Стоит отметить, что с начала текущего года самый ходовой, 92-й бензин в Казахстане подорожал практически на всех АЗС. Причём в марте его цена в среднем поднялась на 5 тенге за литр.