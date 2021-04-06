"Дыши и отпусти ситуацию". 20 советов, которые изменят вашу жизнь

Каждый из нас сталкивается с ситуациями, когда не получается найти выход самостоятельно и необходимо обращаться за помощью к другим. Нужный совет в нужное время способен не просто помочь, но и изменить вашу жизнь. TengriMIX поделится подборкой лучших советов, которые можно взять на заметку.



Пользователь Reddit поинтересовался у участников портала, какой самый лучших совет, изменивший их жизнь, они когда-либо получали. Обсуждение набрало более 700 комментариев. Представляем вашему вниманию 20 самых популярных ответов:



"Не воспринимай критику от человека, от которого не принял бы совет".



"Продолжайте учиться и готовиться к экзаменам до того момента, когда знания начнут казаться оскорбительными для вашего интеллекта". Совет от лучшего учителя математики, который у меня только был".



"Никогда не одалживай деньги, которые ты не готов потерять".



"Откладывайте деньги, как только получили заработную плату. Не тяните до последнего, чтобы потом не откладывать остатки зарплаты".



"Если есть то, что вы можете сделать за две минуты, сделайте это прямо сейчас".



"Ты не изменишься, если не бросишь себе вызов".



"Совет от покойного отца моего друга, мудрого старика из Тринидада: "Любой может забрать твою козу, если ты дал ему знать, где привязана коза".



"Если ты вступаешь в драку, пусть сначала ударят тебя, чтобы ты если что мог заявить о самообороне".



"Ты продолжишь страдать, если будешь эмоционально реагировать на все, что тебе говорят. Если слова могут повлиять на тебя, значит, каждый может повлиять на тебя. Дыши и отпусти ситуацию". Это легче сказать, чем сделать, но это на сто процентов правда".



"Не будь идиотом" - эти слова изменили мою жизнь".



"Если ты хочешь, чтобы у тебя были друзья, ты сам должен сначала стать хорошим другом".



"Никогда не приходи первым, не уходи последним и не будь самым пьяным в компании".



"Один мой старый босс как-то сказал мне, что каждый, с кем ты общаешься, может научить тебя тому, чего ты не знаешь".



"Проводи время с близкими прежде, чем они умрут".



"Сложные времена будут не всегда, в отличие от сложных людей". Конечно, это стереотип, но есть много сложных людей, включая даже нас самих".



"Не спеши взрослеть. Наслаждайся молодостью, пока молод. Время пролетит быстро".



"Зарабатывай деньги, занимаясь тем, в чем ты преуспеваешь, чтобы иметь возможность вкладывать в то, что любишь".



"Никогда не спорь с дураком: он отпустит тебя до своего уровня и выиграет спор благодаря своему опыту".



"Интересуйся чем-нибудь обо всем и всем о чем-нибудь".



"Если кто-то предлагает тебе мятную жвачку, бери ее".