За подарок до 6 тыс тенге госслужащим грозит штраф 1,8 млн

За получение подарка стоимостью до 2 МРП чиновники могут заплатить штраф до 1,8 млн тенге, передает ИА «NewTimes.kz».



Об этом сообщил первый заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.



По его словам, наказание грозит за получение лично или через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот, либо услуг за действия в пользу людей.



«Наказание в данном случае грозит штрафом в размере 600 месячных расчетных показателей или порядка 1,8 млн тенге. Также если сумма полученного незаконного вознаграждения не превышает 2 месячных расчетных показателей (это на сегодня 5 834 тенге), при отсутствии предварительной договоренности, то такое правонарушение не влечет уголовной ответственности и наказывается в административном порядке», — пояснил Олжас Бектенов.



Он также добавил, что за подарки стоимостью до 2 МРП казахстанцы рискуют заплатить штраф свыше 4,5 млн тенге.



«За предоставление вознаграждений, подарков или льгот физические лица понесут наказание в виде штрафа размером 200 МРП, это почти 600 тыс тенге. При этом если такое вознаграждение или подарок будет исходить со стороны юридического лица, то штраф возрастает до 700 МРП, это свыше 2 млн тенге. А при повторном совершении такого правонарушения в течение года, юридическое лицо заплатит в два раза больше — 1500 МРП или 4,5 млн тенге», — добавил зампредседателя Антикора.



Бектенов отметил, что в законодательстве введен полный запрет на дарение и получение подарков. Такая норма введена в действие в конце прошлого года.