ВВС США провалили испытания гиперзвукового оружия

Военно-воздушные силы (ВВС) США сообщили, что 5 апреля потерпели неудачу в испытании гиперзвукового оружия, передает Defense News.
Сообщается, что самолет B-52 Stratofortress попытался запустить крылатую ракету ARRW, однако она «не смогла завершить свою последовательность запуска», и бомбардировщик вернулся на базу у побережья в Калифорнии.
Теперь ВВС США планируют изучить причины провала, внести изменения и попытаться снова ее запустить.
«Хотя неудачный запуск и разочаровал, испытание предоставило бесценную информацию, из которой можно извлечь уроки и продолжить работу. Для этого мы и проводим испытания», — заявил руководитель программы управления вооружений ВВС США Хит Коллинз.
Издание пишет, что, помимо демонстрации безопасного отделения крылатой ракеты ARRW от B-52, во время испытаний 5 апреля предполагалось оценить характеристики ракеты на рабочих скоростях посредством фазы зажигания и разгона, а также смоделировать отделение ускорителя с планера.
Ранее в США назвали лучшее оружие России. Среди них, по мнению американского журнала The National Interest, танк Т-14 «Армата», истребитель пятого поколения Су-57, зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал» и танк Т-90М.
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