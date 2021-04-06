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Средняя оценка казахстанских школьников опустилась до тройки - СМИ

Просмотров:187 Опубликовано: Вчера, 22:10
Средняя оценка казахстанских школьников опустилась до тройки - СМИ
Фото из открытых источников
Дистанционное обучение привело к катастрофическому падению успеваемости казахстанских школьников. Средняя оценка по стране за третью, основную, четверть упала до тройки, сообщается в сюжете "Астана", передает Tengrinews.kz.

К примеру, в Уральске, по данным канала, показатель качества знаний не достиг и 60 процентов.

Педагог и отец Сакен Мудатов уверен, что дистанционные занятия так и не смогли заменить уроки в школе. Тренер по карате говорит: и его сын, и воспитанники в секции измотаны новой формой обучения. Отсюда и плохая успеваемость, считает мужчина. Однако "летняя школа" для отстающих - не выход, говорит он.

"Просто ребенок уже устал, я вот чувствую: за этот год он уже выдохся. Даже сидя дома, он выдохся. Ему надо дать отдохнуть. Какой-то передых. Можно сделать в один месяц, например, в августе, допустим, по субботам. Но каникулы должны быть для ребенка каникулами", - убежден отец школьника Сакен Мудатов.

Дети рассчитывают на отдых и нуждаются в нем, считает психолог Райса Байдалиева. Насколько будет эффективным обучение для детей без мотивации? Пока идет погоня за показателями, у школьника не появится интереса к обучению, говорит специалист. Другая сторона "летней школы" - тотальная нагрузка на учителей.

"Учителя, которые будут теперь работать в летнее время, они придут уставшие и выгоревшие в новый учебный год. Я думаю, это будет не лучшее продолжение всей школьной истории. Наверное нужно перестраивать всю систему обучения, делать так, чтобы у детей была мотивация к обучению", - предложила Райса Байдалиева.

Журналисты выяснили, что у местных чиновников от образования иное мнение. В центре "Дарын" за лето хотят охватить все школьные предметы. Говорят, на помощь педагогам придут студенты и преподаватели вузов. Детям будет комфортно и интересно, заверяют специалисты.

"И они будут бесплатно вести у нас занятия. У нас также есть творческие объединения, мы также приглашаем оттуда специалистов. Серьезной нагрузки не будет, так как занятия будут проходить в игровой форме, на свежем воздухе", - уверена директор центра дополнительного образования "Дарын" Гульсым Дуйсенгалиева.

Будут ли заниматься уральские дети летом пока неизвестно. Решение примут до конца учебного года.



Источник: Tengrinews.kz
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