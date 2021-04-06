Средняя оценка казахстанских школьников опустилась до тройки - СМИ

Дистанционное обучение привело к катастрофическому падению успеваемости казахстанских школьников. Средняя оценка по стране за третью, основную, четверть упала до тройки, сообщается в сюжете "Астана", передает Tengrinews.kz.
К примеру, в Уральске, по данным канала, показатель качества знаний не достиг и 60 процентов.
Педагог и отец Сакен Мудатов уверен, что дистанционные занятия так и не смогли заменить уроки в школе. Тренер по карате говорит: и его сын, и воспитанники в секции измотаны новой формой обучения. Отсюда и плохая успеваемость, считает мужчина. Однако "летняя школа" для отстающих - не выход, говорит он.
"Просто ребенок уже устал, я вот чувствую: за этот год он уже выдохся. Даже сидя дома, он выдохся. Ему надо дать отдохнуть. Какой-то передых. Можно сделать в один месяц, например, в августе, допустим, по субботам. Но каникулы должны быть для ребенка каникулами", - убежден отец школьника Сакен Мудатов.
Дети рассчитывают на отдых и нуждаются в нем, считает психолог Райса Байдалиева. Насколько будет эффективным обучение для детей без мотивации? Пока идет погоня за показателями, у школьника не появится интереса к обучению, говорит специалист. Другая сторона "летней школы" - тотальная нагрузка на учителей.
"Учителя, которые будут теперь работать в летнее время, они придут уставшие и выгоревшие в новый учебный год. Я думаю, это будет не лучшее продолжение всей школьной истории. Наверное нужно перестраивать всю систему обучения, делать так, чтобы у детей была мотивация к обучению", - предложила Райса Байдалиева.
Журналисты выяснили, что у местных чиновников от образования иное мнение. В центре "Дарын" за лето хотят охватить все школьные предметы. Говорят, на помощь педагогам придут студенты и преподаватели вузов. Детям будет комфортно и интересно, заверяют специалисты.
"И они будут бесплатно вести у нас занятия. У нас также есть творческие объединения, мы также приглашаем оттуда специалистов. Серьезной нагрузки не будет, так как занятия будут проходить в игровой форме, на свежем воздухе", - уверена директор центра дополнительного образования "Дарын" Гульсым Дуйсенгалиева.
Будут ли заниматься уральские дети летом пока неизвестно. Решение примут до конца учебного года.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.