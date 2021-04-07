Медработник умерла после вакцины от ковида. Что ответил Минздрав?

Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният ответила на вопрос о распространившихся видеозаписях, на которых якобы люди умирают после прививки от коронавируса.
Об этом сообщает Orda.kz.
Вице-министра спросили, были ли случаи смерти после прививки от ковида, приведя в пример случай с санитаркой четвёртой горбольницы, которая, по предварительной информации, скончалась спустя два дня после того, как поставила вакцину.
ВИЦЕ-МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЖАР ГИНИЯТ: – К этому часу случаев смерти от вакцины КВИ нет. Если говорить о смерти коллеги из Алматинской области, мы эту информацию проверили. Хочу выразить соболезнования родным и близким умершей от имени Минздрава.
Хочу отметить, что она умерла спустя два дня после вакцинации. Она упала дома и скончалась. Проводится судебно-медицинская экспертиза. В Алматы сформирована комиссия по расследованию данного факта
По предварительным данным, причиной смерти санитарки стала ишемическая болезнь сердца.
– Далее будет расследовать комиссия, поэтому мы сейчас не можем сказать, что это смерть в результате вакцинации от КВИ, – подытожила вице-министр.
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