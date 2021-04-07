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Две бригады рабочих закидали друг друга кирпичами в Караганде

Просмотров:992 Опубликовано: Вчера, 20:54
Две бригады рабочих закидали друг друга кирпичами в Караганде
Кадры видео
В Караганде две строительные бригады устроили массовое бросание кирпичей в друг друга, передает Liter.kz.

В полиции рассказали, что две бригады поссорились из-за того, что не нашли понимания в вопросах установки межэтажной бетонной плиты. Они начали бросать друг в друга обломки кирпичей. За полминуты конфликта, несколько рабочих получили ушибы.

«Сотрудниками полиции установлен факт хулиганских действий на одной из строительных площадок Караганды. Две бригады строителей, состоящие примерно из 20-25 человек, выражаясь нецензурной бранью, кидали друг в друга обломки кирпичей. Все участники инцидента задержаны», — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

В полиции отметили, что по данному факту начали досудебное расследование по статье 293 Уголовного кодекса «Хулиганство». Рабочие и бригадиры дают показания следователю.



Источник: Литер
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