Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу за прошедшие сутки

За прошедшие сутки (по данным на 8 апреля) в Казахстане зарегистрировано 2440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Накануне в стране было зафиксировано 2586 случаев (из них 710 в Алматы), что стало рекордом с начала пандемии.
Всего в стране подтверждено 263 943 случая, из них: ⠀ в городе Алматы – 39 655 (+717), ⠀ в городе Нур-Султане – 34 453 (+446), ⠀ в ВКО – 23 200 (+49), ⠀ в Павлодарской области – 19 396 (+38), ⠀ в Атырауской области – 19 595 (+149), ⠀ в Карагандинской области – 18 715 (+169), ⠀ в Акмолинской области – 15 898 (+101), ⠀ в ЗКО – 16 010 (+110), ⠀ в Алматинской области – 15 865 (+254),
в Костанайской области – 14 096 (+33), ⠀ в СКО – 13 233 (+49), ⠀ в городе Шымкенте – 7384 (+72), ⠀ в Жамбылской области – 6651 (+38), ⠀ в Актюбинской области – 6236 (+116), ⠀ в Туркестанской области – 4640 (+23), ⠀ в Мангистауской области – 4628 (+33), ⠀ в Кызылординской области – 4288 (+43).
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