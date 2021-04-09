Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу за прошедшие сутки

За прошедшие сутки (по данным на 8 апреля) в Казахстане зарегистрировано 2440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Накануне в стране было зафиксировано 2586 случаев (из них 710 в Алматы), что стало рекордом с начала пандемии.



Всего в стране подтверждено 263 943 случая, из них:

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в городе Алматы – 39 655 (+717),

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в городе Нур-Султане – 34 453 (+446),

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в ВКО – 23 200 (+49),

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в Павлодарской области – 19 396 (+38),

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в Атырауской области – 19 595 (+149),

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в Карагандинской области – 18 715 (+169),

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в Акмолинской области – 15 898 (+101),

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в ЗКО – 16 010 (+110),

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в Алматинской области – 15 865 (+254),



в Костанайской области – 14 096 (+33),

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в СКО – 13 233 (+49),

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в городе Шымкенте – 7384 (+72),

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в Жамбылской области – 6651 (+38),

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в Актюбинской области – 6236 (+116),

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в Туркестанской области – 4640 (+23),

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в Мангистауской области – 4628 (+33),

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в Кызылординской области – 4288 (+43).