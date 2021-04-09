Налетчики похитили кассира обменника в ЗКО

Полицейские ЗКО раскрыли дерзкое преступление, совершенное днем в областном центре. Стражи порядка задержали мужчин, ограбивших магазин и обменный пункт, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В дежурную часть Управления полиции Уральска поступил звонок от продавца одного из магазинов города. Она сообщила о разбойном нападении с пистолетом. А через пару часов с таким же сообщением обратилась в полицию кассир обменного пункта. Угрожая пистолетом продавцу, злоумышленники из кассы магазина похитили 75 тысяч тенге.
Сообщается, что на месте происшествия оперативники обнаружили, что преступники ограбили еще и обменный пункт, который находился в здании вышеуказанного магазина. Оттуда мужчины забрали полтора миллиона тенге, 260 долларов США, 260 евро, 169 тысяч российских рублей, а также личные вещи кассира. Целью преступников, как оказалось, был не магазин, а именно пункт обмена валюты. Этот налет они тщательно готовили.
"Похитили кассира, когда она шла на работу. Прошли к служебному входу обменного пункта через магазин, сняли объект с сигнализации, дверь служебного входа открыли ключами кассира, пока она лежала связанная в машине.
Уже отходя, они прихватили все деньги из кассы магазина. Пистолет, которым они угрожали продавцу, как оказалось, был муляжом. Преступники скрылись с места преступления на автомашине. Связанную кассиршу оставили по дороге. Она позвонила в полицию, как только смогла избавиться от связывавших ее веревок и дойти до ближайшего дома. Данное преступление отличалось своей дерзостью. Было совершено в светлое время суток. Само преступление подозреваемыми лицами было тщательно подготовлено. Злоумышленники готовились к этому преступлению, оно не было спонтанным", – отметил заместитель начальника УП Уральска Нурлан Бисенов.
С помощью камер видеонаблюдения полицейские отследили пути следования преступников. В ходе проверок стражи порядка выяснили, что автомашина, на которой уехали подозреваемые, снята с учета, на ней были подложные российские номера.
Полицейские задержали трех подозреваемых. Двое из них оказались жителями Актюбинской области. У мужчин изъяли вещественные доказательства. В настоящее время ведется расследование.
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