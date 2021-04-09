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Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:31
Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае
Фото Алихана Сариева
В мае 2021 года у жителей Казахстана будет 18 рабочих дней с одной короткой неделей в начале месяца и 13 дней для отдыха, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

В мае казахстанцы отметят три государственных праздника. День единства народа Казахстана - 1 мая - выпадает на субботу и за счет переноса будет три выходных дня.

День защитника Отечества, 7 мая, выпадает на пятницу, что дает один дополнительный выходной.

День Победы, 9 мая, выпадает на воскресенье, и за счет переноса будет дополнительный выходной.

Таким образом, казахстанцы: при пятидневной рабочей неделе 1, 2, 3 мая отдохнут, 4, 5, 6 мая поработают, 7, 8, 9, 10 мая отдохнут. С 11 мая приступят к работе.

При шестидневной рабочей неделе: 1, 2 мая отдохнут, 3, 4, 5, 6 мая поработают, 7-го - отдохнут, 8-го - поработают, 9, 10 мая отдохнут. С 11 мая начнется новая рабочая неделя.

Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае



Источник: Tengrinews.kz
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