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Турция стала новым эпицентром эпидемии в мире

Просмотров:719 Опубликовано: Сегодня, 11:17
Турция стала новым эпицентром эпидемии в мире
Фото из открытых источников
Официальный представитель Республиканской народной партии Турции Фаик Озтрак отметил, что суточное количество случаев заражения коронавирусом в Турции подступило к 50 тысячам, и добавил, что страна стала новым эпицентром эпидемии в мире, передает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Турции, за последние сутки в стране 49 584 человека сдали положительный тест на COVID-19. 211 человек скончались от коронавируса.

По данным сайта Worldometers.info, в рейтинге, составленном на основе суточного количества случаев заболевания, Турция находится на первом месте в Европе и на втором месте в Азии.

В Европе за Турцией, лидирующей с большим отрывом, следуют Украина, где зафиксировано 13 276 новых случаев, и Россия, где число новых случаев составило 8 328. Следом расположена Польша - 8 245 случаев, и Италия - 7 767 зараженных в день.

В Азии на первом месте находится Индия - 115 246 новых случаев. За ней и Турцией расположен Иран - 17 430 заражений, Филиппины - 9 373 случаев, и Иордания - 7 300 зараженных в сутки.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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saktau (Посетители) Сегодня, 12:47
По ходу начинается
 
 

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