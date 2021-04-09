Почему в Казахстане дорожает доллар, рассказал экономист

Почему курс доллара относительно тенге растет и что может поддержать национальную валюту, рассказал корреспонденту Tengrinews.kz генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин.



По его словам, укрепление доллара - это мировой тренд, который вызван в основном позитивными ожиданиями по восстановлению и росту экономики США в текущем году.



"Большинство опережающих экономических индикаторов (PMI) сигнализируют о сильном восстановлении американской экономики. Это в свою очередь делает американские государственные облигации более привлекательными для инвесторов, и по ним растет доходность. Рост спроса на долговые бумаги США, номинированные в долларах, отражается и на спросе на саму американскую валюту", - объяснил экономист.



По его словам, на фоне повышения доходности американских казначейских облигаций индекс доллара (DXY) в конце марта обновил пятимесячный пик.



"К текущему моменту он находится у отметки 92,7 и вполне может продолжить рост до уровня 94 в апреле по мере роста доходности по трежерям США. То есть глобальное укрепление доллара набирает обороты на фоне сильного экономического восстановления и улучшения перспектив экономики США", - сказал Айгазин.



С другой стороны, перспективы рынка нефти ухудшились после скорого решения инцидента в Суэцком канале, который, по ранним ожиданиям, мог продлиться несколько месяцев.



На утро 9 апреля нефть марки Brent торгуется на мировых рынках по 63,1 доллара за баррель.



Но на ослабление тенге действует еще один фактор.



"Российский рубль, валюта одного из крупнейших торговых партнеров Казахстана, находится под давлением из-за новых санкций Запада. Опасения санкций привели к распродажам российских государственных облигаций и к покупкам валюты Минфином России. Все это в конечном итоге оказывает давление на курс рубля и, соответственно, на тенге", - объяснил эксперт.



Для курса же тенге индекс доллара (DXY) и курс рубля являются только одним из внешних рыночных факторов. Однако, уточнил Айгазин, позитивные опережающие индикаторы экономической активности в Казахстане, по последним данным Нацбанка, могут сигнализировать о постепенном восстановлении экономики Казахстана.



"В марте показатель перешел в положительную зону, составив 50,6 (в феврале текущего года - 49,0). Показатель превысил пороговое значение (50) впервые с начала 2020 года. Напомним, что показатель выше 50 свидетельствует об улучшении ожиданий бизнеса относительно будущей экономической активности. Также одним из положительных факторов для тенге является улучшение спроса на национальную валюту, о котором мы можем судить по уровню долларизации депозитов. К слову, в феврале уровень долларизации депозитов снизился до 8-летнего минимума и составил 36,2 процента", - сообщил он.



В целом, по его словам, глобальный тренд к ослаблению доллара и растущие риски российского рубля являются основными внешними рыночными факторами, влияющими на курс тенге. С другой стороны, восстановление экономики после пандемии и рост внутреннего спроса на тенге могут поддержать национальную валюту.



Напомним, тенге слабеет по отношению к доллару с 25 февраля, когда его стоимость была на уровне 415 за доллар. 8 апреля доллар закрыл торги на KASE на отметке 433 тенге, подорожав сразу на 2 тенге за сутки. В обменных пунктах Нур-Султана и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составил 435 тенге. Утром 9 апреля курс доллара еще немного вырос.