«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 09 Апреля
+18...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.94 KZT
  • €1 = 513.68 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Озноб и боли в мышцах: Казахстанцы о самочувствии в первые дни после вакцинации

Просмотров:83 Опубликовано: Сегодня, 13:45
Озноб и боли в мышцах: Казахстанцы о самочувствии в первые дни после вакцинации
Иллюстративное фото: astana.gov.kz
Жители трех городов РК рассказали журналистам телеканала КТК о своем самочувствии после вакцинации от коронавирусной инфекции, передает ИА «NewTimes.kz».

Согласно данным Минздрава за 8 апреля, хотя по одной дозе препарата «Спутник-V» получили 239 тыс человек. Из числа привитых казахстанцев лидируют жители Алматы.

Так о своих ощущениях и побочных эффектах, с которыми столкнулись, рассказывают жители Тараза, Алматы и Петропавловска.

«Я как руководитель приняла решение пойти первой среди педагогического коллектива, среди учителей школы, как бы повести за собой свой коллектив, своих учителей. Приняла первую, значит, вакцину, уже и вторую приняла. Ожидала, что ожидала – что после первой вакцины, наверное, будет ухудшение самочувствия, чего не произошло, к моему удивлению. Несмотря на то, что я состою на учете – как гипертоник, я себя прекрасно чувствовала. Единственное – у меня немного болела голова. Но они, эти симптомы, потом прошли. И вот сейчас – уже несколько дней после второй прививки – хожу, себя прекрасно чувствую», – поделилась жительница Тараза Жамиля Туребекова.

Алматинка Индира Хаметчина не разделила мнение своей соотечественницы. У девушки начался сильный озноб и поднялась температура до 37,7 градусов.

«Вы знаете, так трясло – как будто это не 37, а все 39,9. Ну, я вот не стала никакие препараты принимать и дотерпела до утра. Сама температура спала к утру. И к обеду она снова начала подниматься, и к ней присоединились неприятные ощущения. У меня появились мышечные боли. У меня начало крутить суставы. В общем, я себя стала чувствовать очень неважно. И выпила нестероидный препарат, после которого все эти неприятные ощущения ушли и больше не вернулись», – говорит Индира Хаметчина.

Жительница Петропавловска Асемгуль Курмангожина получила вакцину против коронавирусной инфекции в середине дня и спустя сутки почувствовала недомогание.

«Была температура невысокая – 37 градусов, головокружение. Но вот к вечеру уже полегчало. На следующий день мне уже стало лучше. Это нормально – перетерпеть можно. Лучше перетерпеть один день, чем потом столкнуться вот с этой коварной, страшной болезнью», – считает она.

Напомним, президент Казахстана поручил изменить ситуацию по вакцинации в апреле. Днем ранее президент раскритиковал кампанию по вакцинации, отметив ее медленные темпы.

Также Токаев призвал казахстанцев ответственно подходить к вопросу вакцинации и избегать различных слухов.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Око (Посетители) Сегодня, 14:00
У меня девятые сутки- полёт нормальный!

всё вижу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Око
 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 13:54
Уже двое суток прошло как получил первый компонент Спутник V. Не заметил абсолютно никаких ухудшений, хотя у жены два дня по вечерам была температура 37 градусов при хорошем общем самочувствии.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика