Озноб и боли в мышцах: Казахстанцы о самочувствии в первые дни после вакцинации

Жители трех городов РК рассказали журналистам телеканала КТК о своем самочувствии после вакцинации от коронавирусной инфекции, передает ИА «NewTimes.kz».



Согласно данным Минздрава за 8 апреля, хотя по одной дозе препарата «Спутник-V» получили 239 тыс человек. Из числа привитых казахстанцев лидируют жители Алматы.



Так о своих ощущениях и побочных эффектах, с которыми столкнулись, рассказывают жители Тараза, Алматы и Петропавловска.



«Я как руководитель приняла решение пойти первой среди педагогического коллектива, среди учителей школы, как бы повести за собой свой коллектив, своих учителей. Приняла первую, значит, вакцину, уже и вторую приняла. Ожидала, что ожидала – что после первой вакцины, наверное, будет ухудшение самочувствия, чего не произошло, к моему удивлению. Несмотря на то, что я состою на учете – как гипертоник, я себя прекрасно чувствовала. Единственное – у меня немного болела голова. Но они, эти симптомы, потом прошли. И вот сейчас – уже несколько дней после второй прививки – хожу, себя прекрасно чувствую», – поделилась жительница Тараза Жамиля Туребекова.



Алматинка Индира Хаметчина не разделила мнение своей соотечественницы. У девушки начался сильный озноб и поднялась температура до 37,7 градусов.



«Вы знаете, так трясло – как будто это не 37, а все 39,9. Ну, я вот не стала никакие препараты принимать и дотерпела до утра. Сама температура спала к утру. И к обеду она снова начала подниматься, и к ней присоединились неприятные ощущения. У меня появились мышечные боли. У меня начало крутить суставы. В общем, я себя стала чувствовать очень неважно. И выпила нестероидный препарат, после которого все эти неприятные ощущения ушли и больше не вернулись», – говорит Индира Хаметчина.



Жительница Петропавловска Асемгуль Курмангожина получила вакцину против коронавирусной инфекции в середине дня и спустя сутки почувствовала недомогание.



«Была температура невысокая – 37 градусов, головокружение. Но вот к вечеру уже полегчало. На следующий день мне уже стало лучше. Это нормально – перетерпеть можно. Лучше перетерпеть один день, чем потом столкнуться вот с этой коварной, страшной болезнью», – считает она.



Напомним, президент Казахстана поручил изменить ситуацию по вакцинации в апреле. Днем ранее президент раскритиковал кампанию по вакцинации, отметив ее медленные темпы.



Также Токаев призвал казахстанцев ответственно подходить к вопросу вакцинации и избегать различных слухов.