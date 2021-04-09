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Пришла весна, корова провалились в грязь в Караганде

Просмотров:172 Опубликовано: Сегодня, 14:41
Пришла весна, корова провалились в грязь в Караганде
Кадр из видео
Жители Караганды опубликовали в Instagram видеозапись с коровой, которая провалилась в грязь, передает zakon.kz.

На кадрах видно, как несколько мужчин пытаются вытащить животное из грязи.

Смотрите, мы здесь снимаем. Корова провалилась в грязь, акимат ничего не делает, - говорит автор видео.



В подписи к видеозаписи говорится о том, что накануне на этом же участке провалился автомобиль.

На реконструкцию выделено 446 млн тенге неужели не предусмотрено обслуживание после строительных работ? Заказчик отдел строительства Абайского района, исполнитель ТОО "Данекер", - говорится в подписи.

В свою очередь представители акимата ответили на жалобы в комментариях под публикацией.

В Курминском сельском округе реализуется проект по реконструкции водопроводных сетей. Целью проекта является решение многолетней проблемы жителей с обеспечением качественным бесперебойным водоснабжением. Реконструкция началась в 2020 году с переходящим сроком на 2021 год. После завершения работ подрядная организация произведет отсыпку и планировку дорог. В дальнейшем будет запланирован и проведен их ремонт, - говорится в ответе акимата.

Ранее жители Курминского сельского округа уже жаловались на весеннюю грязь.


Источник: zakon.kz
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