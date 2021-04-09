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Почему в Казахстане дорожает бензин, объяснили в Минэнерго

Просмотров:299 Опубликовано: Сегодня, 15:09
Почему в Казахстане дорожает бензин, объяснили в Минэнерго
Фото: tengrinews.kz
Ранее некоторые СМИ писали о том, что в Казахстане резко подорожал бензин. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Министерства энергетики, передает корреспондент NUR.KZ.

Как пояснили в Минэнерго, цены на ГСМ на внутреннем рынке формируются на основе спроса и предложений, то есть, регулируются рынком (на бензин – с 2015 года, на дизель – с 2016 года).

"Следует также отметить, что в Казахстане ценообразование на ГСМ не привязано к мировым ценам на нефть", – отметили в министерстве.

Как пояснили в Минэнерго, основными факторами при ценообразовании в РК являются:

- стоимость нефти в стране (внутренние цены);
- процессинг (услуга по переработке нефти);
- налоги и акцизы; расходы по лабораторным испытаниям и присадкам;
- обслуживание банковских займов; подача-уборка цистерн;
- транспортировка товара и другие сопутствующие расходы.

Конечная цена для потребителей, как отметили в министерстве, складывается на основании оптовой стоимости нефтепродукта, всех транспортных расходов до АЗС, хранение на нефтебазах, расходы розничного реализатора, а также акцизы и налоги.

В Минэнерго утверждают, что на сегодняшний день цена бензина марки АИ-92 на АЗС Казахстана варьируется в диапазоне со 154 до 172 тенге/литр.

Также в ведомстве отметили, что по состоянию на 7 апреля уровень запасов нефтепродуктов находится на достаточном уровне и по сравнению с январем составляет: по бензину – 262,5 тыс. тонн (+55 тыс.), а по дизельному топливу – 349,4 тыс. тонн (+20 тыс.).

По информации Минэнерго, для исключения факторов возникновения дефицита в регионах страны ведется постоянный мониторинг уровня запасов нефтепродуктов, и в случае их снижения НПЗ Казахстана и крупными участниками рынка будет осуществлена отгрузка нефтепродуктов в данные области.

Напомним, ранее мы писали о том, что по всему Казахстану резко подорожал бензин. Водители из некоторых регионов жаловались, что цена на топливо достигла 200 тенге за литр.


Источник: www.nur.kz
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