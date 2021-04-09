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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанскую вакцину от коронавируса будут разливать в Турции

Просмотров:432 Опубликовано: Сегодня, 16:04
Казахстанскую вакцину от коронавируса будут разливать в Турции
Фото из открытых источников
Вакцину от коронавируса QazVac будут производить в Казахстане, но разливать в Турции. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"25-27 апреля, я думаю, Казахстан получит первые 50 тысяч доз QazVac. Первая казахстанская вакцина будет поставлена по нашим основным хабам - это Актюбинская область, Алматы, Шымкент и Нур-Султан. В мае они еще 50 тысяч доз сделают. Потом выходим на мощность в 100 тысяч доз", - рассказал Тугжанов на брифинге СЦК.

По его словам, в Казахстане дорастить мощность производства вакцины до 500 тысяч доз в месяц не получится.

"На базе самого института (Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности. - Прим.) будет подготовлена субстанция для производства вакцины. Из субстанции фактически идет последующий розлив вакцины. С июня мы уже можем через большое производство выйти на 500 тысяч доз.

У нас сегодня есть договоренность с Турцией. У них нет собственной вакцины, но есть большие производственные площадки. Поэтому у нас есть предварительная договоренность по этому вопросу, мы предварительно подписали с ними соглашение. Более того, мы договорились на монтаж самого оборудования впоследствии для соответствия международным стандартам. Будет только розлив там, а производство - наше", - рассказал Тугжанов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 9 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 18:34
Да уж, за недопоставки этой вакцины разве не СК Фармация виновата? Должен же быть мальчик для битья, т.е. козел отпущения
 
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  • Xoxma80
  • DAD
  • Космос
 Барабашка (Посетители) Сегодня, 17:10
​ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВАКЦИНЫ

21 июля — отечественную вакцину от коронавируса будут производить в Жамбылской области. Разработку сотрудников НИИ уже зарегистрировали в ВОЗ.

30 июля — казахстанская вакцина против коронавируса успешно проходит испытания.

19 августа — казахстанская вакцина от коронавируса готова к применению на людях.

25 августа — издание The Washington Post включило вакцину против COVID-19, разрабатываемую в Казахстане, в список 200 перспективных, экспериментальных вакцин.

3 сентября — министр образования и науки Асхат Аймагамбетов: «Российская вакцина «Спутник V», которую Казахстан готов закупить после прохождения всех стадий клинических испытаний, хуже той, что разрабатывают отечественные ученые».

1 октября — не уверен в эффективности: глава Минздрава Алексей Цой не привился казахстанской вакциной.

1 октября — начато строительство завода по производству казахстанской вакцины. Себестоимость будет порядка двух-трех долларов.

16 ноября — в Казахстане построят завод по производству российской вакцины от COVID.

23 ноября — завод по выпуску отечественных иммунных препаратов начнет работу в первом квартале 2021 года. Правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра РК Ералы Тугжановым побывала в Кордайском районе Жамбылской области.

2 декабря — в Жамбылской области строится завод стоимостью семь миллиардов тенге по производству казахстанской вакцины от коронавируса. Выпуск вакцины местные власти анонсируют на март следующего года. До конца года будут завершены все строительно-монтажные работы.

19 декабря — массовая вакцинация отечественной вакциной начнется в марте 2021 года.

22 декабря — в Карагандинской области приступили к производству российской вакцины.

31 января — Карагандинский завод отгрузил первую партию вакцины.

24 февраля — в Жамбылской области обещают достроить завод по производству казахстанской вакцины до 1 апреля.

5 марта — казахстанскую вакцину предложили Узбекистану.

29 марта — застройщик заявил, что завод уже достроили, однако здание должно пройти валидацию, а также получить стандарт GMP.

31 марта — НИИ заявил, что биофармацевтический завод в Жамбылской области, на котором планируют производить казахстанскую вакцину от коронавируса QazCovid-In, находится на стадии строительства.

 
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  • DAD
  • Космос
  • Барабашка
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 17:04
... а почему не в Китае или в России.... столько в своё время было фармацевтических заводов в Казахстане всё к чёртовой матери позакрывали и обанкротили довели производства до ручки,что не осталось мощностей для выпуска вакцин у себя... стыдоба и Позорище таким властям имущих...а в Турции якобы наши вакцины будут по любому выпускать сами турки как made in Turkiye/ сделано в Турции и налоговые отчисления соответственно будут оставаться в самой Турции.... где вообще у наших властей логика????
 
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  • Ну Ну
  • Космос
  • ЁмоЁ
 Барабашка (Посетители) Сегодня, 17:03
Как же это по нашенский, позор а завод по производству вакцин уже спилили!
 
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  • Барабашка
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 17:00
соусировано и бутилизировано в......, под маркой- мэйд ин РК , это как водку бадяжить иль автобусы вертькрутить... look
 
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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 16:52
Турция 1 место в мире по больным коридор занимает, и они будут бодяжить нашу вакцину
 
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  • Галина63
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  • babe
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  • DAD
 Username (Посетители) Сегодня, 16:30
Это как? Сделают вакцину тут, отвезут в Турцию, разальют и повезут обратно к нам??? Что за бред?
 
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  • Галина63
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 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 16:26
За небольшой процент конечно разольют

И где гарантия, что разольют наш экстракт? Вообще странная комбинация.
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 16:19
Докатились!
А где завод? Или деньги, выделенные на этот завод?
А завозить, видимо, будут через Китай?
 
 

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