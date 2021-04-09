Казахстанскую вакцину от коронавируса будут разливать в Турции

Вакцину от коронавируса QazVac будут производить в Казахстане, но разливать в Турции. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"25-27 апреля, я думаю, Казахстан получит первые 50 тысяч доз QazVac. Первая казахстанская вакцина будет поставлена по нашим основным хабам - это Актюбинская область, Алматы, Шымкент и Нур-Султан. В мае они еще 50 тысяч доз сделают. Потом выходим на мощность в 100 тысяч доз", - рассказал Тугжанов на брифинге СЦК.



По его словам, в Казахстане дорастить мощность производства вакцины до 500 тысяч доз в месяц не получится.



"На базе самого института (Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности. - Прим.) будет подготовлена субстанция для производства вакцины. Из субстанции фактически идет последующий розлив вакцины. С июня мы уже можем через большое производство выйти на 500 тысяч доз.



У нас сегодня есть договоренность с Турцией. У них нет собственной вакцины, но есть большие производственные площадки. Поэтому у нас есть предварительная договоренность по этому вопросу, мы предварительно подписали с ними соглашение. Более того, мы договорились на монтаж самого оборудования впоследствии для соответствия международным стандартам. Будет только розлив там, а производство - наше", - рассказал Тугжанов.