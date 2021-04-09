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Жители многоэтажки в Уральске выбрасывают мочу в бутылках под окна дома

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:37
Жители многоэтажки в Уральске выбрасывают мочу в бутылках под окна дома
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 9 апр — Sputnik. В Уральске жители общежития выкидывают бутылки с мочой, шутливо называя его "лимонадом", сообщает региональное издание "Мой ГОРОД".

Жители многоэтажного дома по улице Хамида Чурина, 119 "прославились" на весь Уральск. Они устроили под окнами дома свалку. Кроме бутылок с желтой жидкостью жители скидывают свой мусор.

Уральцы выложили в социальных сетях фото, сделанные под окном бывшего общежития. Люди недовольны таким положением дел.

"Там всю жизнь такая картина. Эти общаги вместе с жителями надо на городскую свалку переселить. Там им самое место", - отметила жительница Уральска.

Жители многоэтажки в Уральске выбрасывают мочу в бутылках под окна дома


В акимате города в курсе проблемы. В ведомстве дали свой комментарий по поводу безалаберного отношения жителей общежития.

"Из окон летят бутылки с "лимонадом". После зимы это постоянная проблема. Там рядом опорный пункт. Полицейские будут привлекать к ответственности нарушителей. Жители дома должны 5 миллионов тенге за комуслуги. У них нет заинтересованности в содержании дома и прилегающей территории в чистоте. Там уже несколько раз проходили собрания, людям предлагали вступить в состав КСК", - заявил заместитель акима Уральска Мирас Мулкай.

В акимате подчеркнули, что порядок будут наводить коммунальные службы. Жителей призвали принять участие в субботнике, ведь никто не обязан убирать их мусор и продукты жизнедеятельности.


Источник: sputniknews.kz
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