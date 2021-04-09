Кому нельзя прививаться от коронавируса, рассказала внештатный инфекционист Минздрава

НУР-СУЛТАН, 9 апр — Sputnik. Внештатный инфекционист министерства здравоохранения Казахстана, проректор по клинической работе НАО "Медицинский университет Караганды" Бахыт Кошерова назвала категорию лиц, имеющих противопоказания к вакцинации.



Среди них:



- лица с острой формой КВИ и положительным результатом ПЦР;

- лица, контактировавшие с больным инфекционным заболеванием, включая КВИ, прививаются после завершения срока карантина;

- лицам, переболевшим любой формой КВИ, рекомендуется получить вакцину через 6 месяцев после выздоровления и с учетом оценки состояния перед вакцинацией;

- пациенты с острым инфекционным заболеванием, с обострением хронических инфекционных заболеваний завершают лечение, и по истечении 2 недель рекомендуется вакцинация.



Кошерова подчеркнула, что перед вакцинацией не проводится скрининг на наличие антител против КВИ. Также отмечено, что противопоказанием для проведения вакцинации являются тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и период грудного вскармливания. Ко всему прочему возраст до 18 лет является опасным в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности.