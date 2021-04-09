Кому нельзя прививаться от коронавируса, рассказала внештатный инфекционист Минздрава

НУР-СУЛТАН, 9 апр — Sputnik. Внештатный инфекционист министерства здравоохранения Казахстана, проректор по клинической работе НАО "Медицинский университет Караганды" Бахыт Кошерова назвала категорию лиц, имеющих противопоказания к вакцинации.
Среди них:
- лица с острой формой КВИ и положительным результатом ПЦР; - лица, контактировавшие с больным инфекционным заболеванием, включая КВИ, прививаются после завершения срока карантина; - лицам, переболевшим любой формой КВИ, рекомендуется получить вакцину через 6 месяцев после выздоровления и с учетом оценки состояния перед вакцинацией; - пациенты с острым инфекционным заболеванием, с обострением хронических инфекционных заболеваний завершают лечение, и по истечении 2 недель рекомендуется вакцинация.
Кошерова подчеркнула, что перед вакцинацией не проводится скрининг на наличие антител против КВИ. Также отмечено, что противопоказанием для проведения вакцинации являются тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и период грудного вскармливания. Ко всему прочему возраст до 18 лет является опасным в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.