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Кому нельзя прививаться от коронавируса, рассказала внештатный инфекционист Минздрава

Просмотров:194 Опубликовано: Сегодня, 19:17
Кому нельзя прививаться от коронавируса, рассказала внештатный инфекционист Минздрава
© AFP 2021 / ROBERT ATANASOVSKI
НУР-СУЛТАН, 9 апр — Sputnik. Внештатный инфекционист министерства здравоохранения Казахстана, проректор по клинической работе НАО "Медицинский университет Караганды" Бахыт Кошерова назвала категорию лиц, имеющих противопоказания к вакцинации.

Среди них:

- лица с острой формой КВИ и положительным результатом ПЦР;
- лица, контактировавшие с больным инфекционным заболеванием, включая КВИ, прививаются после завершения срока карантина;
- лицам, переболевшим любой формой КВИ, рекомендуется получить вакцину через 6 месяцев после выздоровления и с учетом оценки состояния перед вакцинацией;
- пациенты с острым инфекционным заболеванием, с обострением хронических инфекционных заболеваний завершают лечение, и по истечении 2 недель рекомендуется вакцинация.

Кошерова подчеркнула, что перед вакцинацией не проводится скрининг на наличие антител против КВИ. Также отмечено, что противопоказанием для проведения вакцинации являются тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и период грудного вскармливания. Ко всему прочему возраст до 18 лет является опасным в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности.


Источник: sputniknews.kz
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