В Украине легализовали каннабис для медицинских целей

В Украине легализовали использование медицинского каннабиса, сообщает zakon.kz.
Об этом говорится в постановлении на сайте кабмина.
Таким образом, ряд медикаментов на основе каннабиса будет исключен из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Речь идет о "Мариноле", "Набилоне" и "Набиксимолсе". "Набиксимолс" — лекарство с натуральной наркотической коноплей, разработанное в Великобритании для лечения рассеянного склероза. "Набилон" (иначе Cesomet) — применяемый на Западе в онкологии синтетический каннабиноид. "Маринол" (он же "Дронабинол") — лекарство для проходящих химиотерапию раковых больных, содержит экстракт марихуаны.
Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрировали в Верховной раде в конце декабря 2020 года депутаты от фракции "Голос". Президент Украины Владимир Зеленский в качестве кандидата в президенты Украины выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях. При этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что украинское общество не готово к легализации легких наркотиков, даже для медицинского использования.
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