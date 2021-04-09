В Украине легализовали каннабис для медицинских целей

В Украине легализовали использование медицинского каннабиса, сообщает zakon.kz.



Об этом говорится в постановлении на сайте кабмина.



Таким образом, ряд медикаментов на основе каннабиса будет исключен из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.



Речь идет о "Мариноле", "Набилоне" и "Набиксимолсе". "Набиксимолс" — лекарство с натуральной наркотической коноплей, разработанное в Великобритании для лечения рассеянного склероза. "Набилон" (иначе Cesomet) — применяемый на Западе в онкологии синтетический каннабиноид. "Маринол" (он же "Дронабинол") — лекарство для проходящих химиотерапию раковых больных, содержит экстракт марихуаны.



Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрировали в Верховной раде в конце декабря 2020 года депутаты от фракции "Голос". Президент Украины Владимир Зеленский в качестве кандидата в президенты Украины выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях. При этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что украинское общество не готово к легализации легких наркотиков, даже для медицинского использования.