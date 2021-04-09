Судью Верховного суда взяли под стражу по делу о крупной взятке

Задержанного при получении крупной суммы денег судью Верховного суда Казахстана поместили под стражу на 2 месяца. Об этом сообщает следственный суд Нур-Султана, передает Tengrinews.kz.



11 февраля 2021 года в результате совместных мероприятий Агентства по противодействию коррупции и Отдела внутренней безопасности Верховного Суда был задержан судья ВС Ж.



"9 апреля 2021 года специализированным межрайонным следственным судом города Нур-Султан в отношении Ж. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении следственного суда столицы.



По данным Верховного суда, деньги судье передавались за оказанное им в период работы в Высшем судебном совете содействие по переводу судьи районного суда Туркестанской области из одного суда в другой. Одновременно в Туркестане был задержан судья районного суда, передавший денежные средства.



Иная информация, включая сумму взятки, в интересах следствия не разглашается.