Судью Верховного суда взяли под стражу по делу о крупной взятке

Задержанного при получении крупной суммы денег судью Верховного суда Казахстана поместили под стражу на 2 месяца. Об этом сообщает следственный суд Нур-Султана, передает Tengrinews.kz.
11 февраля 2021 года в результате совместных мероприятий Агентства по противодействию коррупции и Отдела внутренней безопасности Верховного Суда был задержан судья ВС Ж.
"9 апреля 2021 года специализированным межрайонным следственным судом города Нур-Султан в отношении Ж. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении следственного суда столицы.
По данным Верховного суда, деньги судье передавались за оказанное им в период работы в Высшем судебном совете содействие по переводу судьи районного суда Туркестанской области из одного суда в другой. Одновременно в Туркестане был задержан судья районного суда, передавший денежные средства.
Иная информация, включая сумму взятки, в интересах следствия не разглашается.
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