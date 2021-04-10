Более 2700 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 2734 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтверждено 266 667 случаев, из них:⠀



в городе Алматы – 40370 (+715),

в городе Нур-Султан – 35001 (+548),

в ВКО – 23259 (+59),

в Павлодарской области – 19433 (+37),

в Атырауской области – 19741 (+146),

в Карагандинской области – 18886 (+171),

в Акмолинской области – 15997 (+99),

в ЗКО – 16140 (+130),

в Алматинской области – 16234 (+369),

в Костанайской области – 14128 (+32),

в СКО – 13277 (+44),

в городе Шымкенте – 7469 (+85),

в Жамбылской области – 6690 (+39),

в Актюбинской области – 6402 (+166),

в Туркестанской области – 4661 (+21),

в Мангистауской области – 4659 (+31),

в Кызылординской области – 4330 (+42).