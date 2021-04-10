Власти КНР оштрафовали Alibaba на крупнейшую в истории страны сумму

Государственное управление по контролю за рынком КНР оштрафовало компанию Alibaba на крупнейшую в истории страны сумму — 18,22 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом говорится в заявлении регулятора, передает ТАСС.



Расследование подтвердило, что Alibaba проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами «без права выбора».



«Было принято решение оштрафовать Alibaba в связи с нарушением закона о монополии. Эта компания должна прекратить нарушать национальное законодательство, размер штрафа составит четыре процента от объема ее продаж в 2019 году на территории Китая, который составил 455,71 миллиарда юаней (69,67 миллиарда долларов по текущему курсу). Таким образом, Alibaba должна выплатить 18,22 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов)», — говорится в заявлении.



По информации регулятора, действия компании негативно отразились на конкурентной среде китайского рынка электронной коммерции.



Китайский интернет-гигант признал правильность решения властей КНР о взыскании с нее штрафа, разместив соответствующее заявление на своем сайте.



В марте власти Китая нанесли новый удар по основателю и владельцу Alibaba Джеку Ма, удалив разработанный компанией браузер (UC Browser) из нескольких местных магазинов приложений. Также антимонопольные органы Китая хотели назначить Alibaba штраф на крупнейшую в истории страны сумму — более 975 миллионов долларов.



Конфликт между Джеком Ма и властями Китая начался в прошлом году после того, как бизнесмен раскритиковал политику правительства в области цифровых технологий. После этого власти заблокировали IPO (выход на биржу) дочерней финансовой компании Ant Group, а затем вынудили трансформировать ее бизнес, отдав больше контроля государству.