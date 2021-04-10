«Он не дождался вакцины»: Казахстанские врачи-частники не попали в приоритет Минздрава

6 апреля в Алматы умер талантливый врач-нарколог Тимур Омаров. Его жизнь, как и многих других казахстанцев, прервалась из-за коварного вируса. Но этой трагедии удалось было избежать, успей Омаров получить прививку на первом этапе вакцинации. Увы, государство решило, что врачей частной практики не нужно включать в первый этап вакцинации наряду с медиками из государственных больниц. Супруга Тимура Омарова, Лейла Ахинжанова, призналась, что они искали вакцину до последнего, но везде получали отказ. Журналист ИА «NewTimes.kz» рассказывает, как казахстанские врачи остались без защиты во время пандемии.



20 марта Лейла Ахинжанова написала следующий пост:



«В этом пространстве, как я убедилась, менеджерам от медицины глубоко плевать и на больных, и на самих медиков! Что за болваны, и на каком основании исключили врачей частной практики из списков первой волны вакцинации?!



Сегодня моего мужа, Тимура Омарова, увезла скорая помощь с тяжелой пневмонией. Мой муж сильный. Дай Аллах ему скорейшего выздоровления. Я и близкие молимся за него.



Но в отличие от дебильных антиваксеров и истерящих разоблачителей «мировых заговоров» он, как все опытные и имеющие честь медики, прекрасно понимал, к какому коллапсу приведет эта вакханалия беснующихся безмасочников! И при этом сутками носился со своими пациентами, выезжая на вызовы в любые, самые опасные ситуации.



Чем частный врач защищеннее прочих? Ничем! У него такие же условия работы, если не сложнее! Так почему государство оставляет в пандемию врачей — без вакцинации? Вы свидетели — мы искали вакцину до последнего. Везде были отказы. Но для мужа долг медика — главное. И вот результат. Частные врачи сегодня знают, на что идут. И идут».



6 апреля стало известно о смерти Тимура Омарова. Это стало настоящей трагедией для его родных, друзей, коллег и знакомых. Ведь жизнь талантливого медика можно было спасти, получи он вакцину еще в феврале-марте 2021 года. Наряду с другими врачами из государственных медучреждений. Он не дождался всего ничего…



«Тимур скончался. Проклинаю всех, кто лишил его вакцины. Пусть каждая секунда жизни причастных к этому беспределу — обернется для них горем!», — написала супруга умершего.



Во всей этой истории шокирует одна вещь — как государство решило разделить очередь на вакцинацию для медиков? А если быть точнее, попросту исключило врачей частной практики из первого этапа вакцинации.



Напомним, что кампания по иммунизации населения в Казахстане должна была стартовать в феврале 2021 года. И по наполеоновским планам Минздрава к концу этого года от COVID-19 должно были привиться около 6 млн человек. Поэтапно, конечно же.



И в первую очередь чиновники обещали вакцинировать около 100 тыс медицинских работников. Сто тысяч врачей! Неужели в эту внушительную цифру не могли включить и медиков, которые наравне со всеми работают во время пандемии в частных клиниках?



Ведь не понятно, чем эти врачи отличаются от тех? Они точно также контактируют с людьми и оказывают им помощь, снимая часть нагрузки с государственной медицины. Причем, серьезную часть.



Между тем, о подвигах врачей в это непростое время кричат со всех трибун. ФСМС твердит, что продолжают выплачивать надбавки медицинским работникам, занятым в борьбе с Covid-19 и вирусной пневмонией. По их данным, всего за два месяца текущего года общая сумма надбавок составила 27,6 млрд тенге.



А Минздрав вообще долгое время отрицал отставание от графика, ссылаясь только на нехватку доз. Мол, доступно не то количество вакцины, на которую мы рассчитывали.



Такую позицию занимал и сам глава Минздрава Алексей Цой. Как-то министр заявил, что первые заявленные цифры по вакцинации были лишь «прогнозными» и «никаких отставаний у нас нет». Конечно, его позиция круто изменилась после прямой критики президента о темпах вакцинации. Ведь впереди замаячила отставка.



Тут же хочется вспомнить и многочисленные обращения президента Касым-Жомарта Токаева к казахстанским медикам:



«Ваше призвание — возвращать здоровье людям, а порой и спасать их жизни. Сегодня многие из вас находятся на передовой борьбы с пандемией. Благодарю вас за самоотверженный труд, желаю благополучия, здоровья! Государство в приоритетном порядке будет оказывать помощь медикам», — обещал Токаев.



Увы, приоритетный порядок не сработал в ключевом моменте — долгожданной защиты от вируса. Казалось бы, вакцина уже есть — просто обеспечьте ею тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения других.



Увы, такой груз оказался непосильным для казахстанских чиновников. В этом журналист NT убедилась на личном опыте. Меня просто шокировала новость о том, что врачам частной практики не разрешили вакцинироваться на первом этапе.



Об этом я не преминула поговорить со своим лечащим стоматологом на приеме:



«У нас в клинике порядка 20 человек работают. Вакцину получили трое. И то, потому что имеют хронические заболевания, их вызвали в поликлинику сами терапевты. А мы вот ждем.



Только в марте у нас ушел хирург. Заразился ковидом, слава богу, обошлось без тяжелых последствий. Этого же можно было избежать, если бы всех врачей провакцинировали еще в феврале? Вакцину то к тому времени обещали, заявили, что медики у них приоритете. Но частников, судя по всему, у нас в государстве не любят.



Мы же с людьми не контактируем, не заражаемся, не болеем. У меня по тридцать человек в день сидят на приеме с открытым ртом, я извиняюсь. Без масок, то есть. Я получается, не рискую?



Ладно, мы, стоматологи, а педиатры, терапевты в частных клиниках? К ним ведь люди в первую очередь бегут, если заподозрили коронавирус, а в поликлинику не пробиться. Плюс, во многих медучреждениях сейчас стационары для положительных (больных коронавирусом - прим.NT). Многие ездят на вызов к пациенту на дом, если он совсем тяжелый. Их почему государство не вакцинировало в первую очередь?», — возмущается медик.



К слову, в комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава недавно отчитались в количестве умерших медиков. Всего за год пандемии (на 31.03.2021) от COVID-19 умерли 121 медицинский сотрудник. Еще 106 — от коронавирусной пневмонии. Всего 227 человек.



Цифра кажется заниженной в разы, ведь комиссии нужно обязательно доказать, что умерший заразился на работе и сопутствующие заболевания тут не причем. Но факт остается фактом — мы продолжаем терять наших врачей. И некоторых из них еще можно было бы спасти.