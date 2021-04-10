В первом полугодии в Казахстан поступит 6 миллионов доз вакцин - глава Минздрава

НУР-СУЛТАН, 10 апр — Sputnik. В Казахстан в апреле поступят 2 миллиона доз вакцин, а всего за первое полугодие - 6 миллионов тонн, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.



"В апреле ожидается поставка 2 миллионов доз вакцины, первые партии уже распределяются по регионам. С учетом проводимых переговоров с производителями в Казахстане в первом полугодии планируется поступление более 6 миллионов доз вакцин, что позволит охватить 64% от подлежащего контингента", - сообщил министр в интервью агентству "Казинформ".



По его словам, на сегодняшний день провакцинировано 275 тысяч граждан.



Изначально была поставлена задача привить от коронавируса всех, кто входит в группу риска: медицинских работников, педагогов, полицейских и тех, кто контактирует с большим количеством людей. В настоящее время вакцинация стала массовой.



Как отметил министр, наряду с медицинскими учреждениями по всей стране, которые оснащены всем необходимым оборудованием для хранения вакцин и организации процесса вакцинации, в кампании по вакцинации будут задействованы передвижные прививочные пункты. На сегодняшний день в стране развернуто 700 прививочных пунктов. Они будут развертываться в организованных коллективах и местах массового скопления людей. Задача по их организации и оснащению холодильным оборудованием для хранения вакцины и термоконтейнерами возложена на акиматы областей, городов Алматы, Нур-Султана и Шымкента.