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Разработчик казахстанской вакцины от COVID-19 ответил на самые актуальные вопросы

Просмотров:276 Опубликовано: Сегодня, 17:04
Разработчик казахстанской вакцины от COVID-19 ответил на самые актуальные вопросы
Фото: inform.kz
В Казахстане разрабатывается вакцина от коронавируса QazCovid-in, первая партия (50 тыс. доз) которой станет доступной для казахстанцев в конце апреля, передает zakon.kz.

Один из разработчиков, ученый, заведующий лабораторией особо опасных инфекционных заболеваний НИИ проблем биологической безопасности Леспек Кутумбетов в интервью МИА "Казинформ" ответил на самые актуальные вопросы по поводу казахстанской вакцины QazCovid-in на площадке института в Жамбылской области.

- Как разрабатывали вакцину от коронавируса в стенах НИИ проблем биологической безопасности?

- Разрабатывали вакцину от коронавируса именно здесь - в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности, в здании BSL-3 (уровня биологической безопасности третьей степени), где можно работать с возбудителями особо опасных инфекций. В прошлом году 13 марта инфекция проникла в нашу страну. Нам доставили биоматериал от больных людей после 28 марта. Мы в течение пяти дней выделили возбудитель болезни. В течение последующих полтора месяца разработали инактивированную вакцину. После начали проверять биологические свойства, были проведены доклинические испытания на лабораторных животных, включая хорьков и макак-резус (обезьян). Затем мы перешли уже на клинические испытания на людях. Уже прошли вторую фазу клинических исследований, которые показывают хорошие результаты. Вакцина безвредна и высокоэффективна в иммунологическом порядке - то есть полностью защищает людей от заболевания. В крайнем случае, если у человека иммунитет немного снижен, то при заражении болезнь может протекать в легкой форме. Поэтому привитый человек в течение определенного времени будет защищен от COVID-19.

- Насколько вакцина показывает свою эффективность в процентном соотношении?

- Насколько эффективна вакцина в процентном соотношении по результатам третьей фазы пока неизвестно. Но в любом случае, по предварительным данным, эффективность — выше 90%. По результатам первой и второй фазы исследований эффективность вакцины практически показывает 100%.

- В качестве разработчика отечественной вакцины Вы сами привились QazCovid-in. Как Вы себя чувствуете, были изначально какие-то опасения?

- Изначально привились семь человек. Конечно, вакцину разрабатывает не один человек. Я не могу сказать, что я единственный разработчик. Разрабатывали вакцину коллективно - несколько профессоров в нескольких лабораториях. Первыми ласточками пробы этой вакцины были семь человек, которые привились в июле прошлого года. Ни у кого каких-либо патологических явлений после вакцинации не было. То есть, каких-либо нежелательных явлений мы не ощущали. Единственное, я на месте введения прививки я ощутил небольшой болезненный укол, который протекал в течение одного дня. Но повышение температуры тела, озноб и других реакций я не ощущал. У наших коллег нежелательных явлений также не наблюдалось.

- А были ли случаи заболевания коронавирусом среди Ваших коллег, получивших прививку?

- Таких случаев не было.

- Сколько держатся антитела после того, как человек привился QazCovid-in?

- Любая вакцина, кроме противооспенной, пожизненный иммунитет практически не дает. Самая хорошая, эффективная вакцина дает иммунитет на год, максимум — на два года. После этого необходимо будет прививаться. Инактивированная вакцина или вакцины, которые изготавливаются из слабоантигенных вирусных вакцин, дают иммунитет на 6 месяцев. Что касается отечественной вакцины, то если мы прививались в июле, по результатам лабораторных исследований до сих пор у нас есть иммунитет. Мы ежемесячно отбираем кровь, исследуем в реакциях, по результатам которых видим, что у нас есть антитела.

- В социальных сетях люди пишут о том, что опасаются отечественной вакцины, и вакцины в целом. Как Вы можете это прокомментировать и чем же отличается казахстанская вакцина?

- Да, конечно, первоначально были опасения по поводу вакцины со стороны населения. В первое время мы просматривали различные комментарии, которые показывали негативные высказывания. Однако месяц назад я просматривал все материалы в СМИ, и уже были положительные мнения людей о том, что они ждут отечественную вакцину.

Во время первой фазы клинических исследований были привиты 44 человека. При второй фазе прививались 200 человек. Сейчас - 3000 человек. Нельзя сказать, что это совсем малое количество. Но это - определенный контингент, в котором мы не ограничивали в возрасте, также среди привитых были люди с хроническими заболеваниями. Но в любом случае нежелательных явлений от вакцины не наблюдалось. Мы контролируем прививших, в первую очередь, за их состоянием наблюдают медицинские работники. В отчетных данных, которые поступают ежемесячно, нежелательных эффектов от вакцины не видели.

При массовой вакцинации мы предусматриваем определенные возможные нежелательные явления, которые прописываем в инструкции. Мы можем гарантировать отсутствие вредности вакцины тем, что применяется вакцина, приготовленная из убитого вируса (инактивированная вакцина). Инактивированный вирус в любом случае не может оказать какого-либо вредного действия, потому что он в организме не размножается. Поэтому, состав вакцины абсолютно безвредный. Мы сами прививались без особого опасения или ожидания какого-то нежелательного явления. Естественно, местные реакции могут быть у определенного контингента (10-15%). Бояться, что вакцина будет давать тяжелые последствия - я со своей стороны как разработчик гарантирую ее безопасность.

Вакцина высокоэффективна тем, что в составе вакцины присутствует активное вещество, им является сам коронавирус. Он находится в цельном виде. А в других зарубежных вакцинах "ковидный" вирус взят в определенной небольшой части и является репродуктивным, то есть живым. А подобные вакцины могут дать определенные реакции.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Космос (Посетители) Сегодня, 18:52
Предпочтиаю факты словам. А факт такой, что Токаев привился российской вакциной карагандинского разлива, походу нет доверия местным "академикам"... ;)
Да, ещё один факт - 7 млрд тенге на завод для каз вакцины ушли "в песок", а завода нет, хотя должны были начать каз вакцину в первом квартале. Ложь и воровство, вот результат - ни завода, ни вакцины
 
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babe (Посетители) Сегодня, 17:51
Отличная реклама Казахстанской вакцине , показалось , что был камень в огород других разработчиков! Ну что ж, время покажет
 
 

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