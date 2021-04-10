В Северной Корее казнили чиновника из-за неэффективной работы

Власти Корейской Народно-Демократической Республики (Северной Кореи) казнили председателя комиссии по реализации программы дистанционного образования из-за неэффективной работы этого органа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По данным южнокорейского издания Daily NK, казнен якобы председатель "непостоянной комиссии министерства высшего образования по реализации закона о дистанционном образовании".



Поскольку непостоянная комиссия была напрямую связана с министерством высшего образования, ее возглавил один из руководителей департаментов в структуре этого ведомства – 50-летний чиновник по фамилии Пак. Также в состав комиссии вошли около 20 профессоров.

Комиссия, созданная в 2020 году, по данным издания, не смогла добиться прогресса или получить какие-либо результаты. В ходе работы комиссии некоторые из ее представителей во главе с Паком критиковали политику властей.



В частности, они жаловались, что у них нет необходимых помещений и оборудования для реализации закона о дистанционном образовании, Пак неоднократно говорил об этом своему начальству, но ему отвечали, что от Центрального комитета партии на этот счет не было "никаких инструкций", утверждает издание. Сообщается, что Пак еще несколько раз предлагал изменить ситуацию, выражал свое недовольство и предлагал другим работникам комиссии формально относиться к заседаниям.



Один из членов комиссии, декан юридического факультета Университет имени Ким Ир Сена, встретился с президентом вуза и главой министерства высшего образования, они обсудили ситуацию с дистанционным образованием. По данным издания, декан сообщил, что в этой сфере не все "выполняется должным образом", и рассказал конкретные подробности деятельности Пака, об этом узнали в ЦК партии. Департамент организации и руководства в структуре ЦК после этого начал расследование в отношении комиссии. На второй неделе марта Пака казнили, как утверждает издание, с формулировкой "за ведение антипартийной и антиреволюционной сектантской деятельности в сфере образования".



"Непостоянная комиссия была создана в июне 2020 года. Департамент проводил расследование, потому что комиссия не смогла добиться какого-либо прогресса, а также потому, что некоторые (из членов – ред,) критиковали политику правительства", - сообщил Daily NK источник.



По его словам, департамент ЦК проведет в течение апреля проверки других членов комиссии на "следование идеологии". Власти КНДР уже якобы реорганизовали комиссию. Ее председателем, как пишет издание, якобы стал президент Университета имени Ким Ир Сена, доложивший о работе своего предшественника в ЦК.